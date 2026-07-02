Barby Franco filtró la exorbitante cifra que exige Florencia Peña a Luzu

La mujer de Fernando Burlando filtró el número que exigirá la conductora en un juicio contra el productor Nicolás Occhiato.

Florencia Peña demandará a Luzu tras el escándalo que protagonizó cuando confirmó la fake news de la muerte del papá del jugador rosarino, Jorge Messi. La demanda llega tras la desvinculación de la actriz y conductora del programa y por incumplimiento de contrato.

Su abogado Fernando Burlando estuvo el pasado fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand y se refirió al juicio que podría enfrentar el dueño de Luzu aunque no reveló la cifra millonaria que exige. “El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque está muy golpeada”, dijo el letrado en El Trece.

La cifra se conoció días más tarde cuando Barby Franco , mujer de Burlando, ventiló en Pasó en América (América) el número que exige la actriz que demandará al productor por daños y perjuicios. “Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos” , lanzó sin vueltas.

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Marley rompió el silencio y aclaró si está del lado de Flor Peña

Marley salió a hablar en medio de la polémica que envuelve a Flor Peña y Nico Occhiato tras la salida de la actriz de Luzu TV y dejó en claro que no piensa profundizar el conflicto. Consultado sobre el tema, el conductor aseguró que “todo tiene solución”y consideró que la repercusión mediática fue desmedida. “Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien”, afirmó, buscando bajarle el tono a una disputa que generó múltiples especulaciones en los últimos días.

A pesar de su intento por desdramatizar la situación, Marley reconoció que existen conversaciones para intentar encontrar una salida al conflicto. “Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva”, sostuvo. De esta manera, remarcó que mantiene un vínculo cercano con ambas partes y que no considera que la situación sea tan grave como se refleja en distintos programas.

Cuando le preguntaron directamente de qué lado estaba, el conductor eligió una posición intermedia, aunque dejó una frase que reflejó su cercanía con la actriz. “Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos”, señaló. Sus palabras fueron interpretadas como un respaldo afectivo hacia la intérprete, con quien compartió proyectos laborales y una amistad de larga data, aunque sin romper puentes con el creador del canal de streaming.