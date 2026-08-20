A qué se dedica Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y papá de Helena.

Diego Tuñón es el padre de Helena , la hija que tuvo con Sofía Gala . Y al igual que su ex pareja, desarrolló una vida marcada por el arte, más precisamente relacionada a la música, siendo uno de los fundadores y tecladista de la reconocida banda de rock alternativo, Babasónicos .

Su recorrido artístico lo llevó a consolidarse como parte de una de las bandas más influyentes del rock argentino, mientras mantenía un perfil bajo y una relación cercana con su familia, en un camino que combina proyectos musicales y una pasión por el arte que comparte con su hija.

Diego Tuñón volvió a captar la atención recientemente luego de que su hija Helena debutara en la serie biográfica de Moria Casán interpretando a su abuela en la adolescencia. Ese acontecimiento puso nuevamente en foco la figura del músico, un artista que desde hace más de tres décadas forma parte de Babasónicos y que siempre eligió mantener un perfil discreto, lejos de la exposición mediática.

Tuñon nació en 1968 en Buenos Aires y desde joven se vinculó con la música. En los años ochenta comenzó a trabajar junto a Adrián Dárgelos y otros integrantes que más tarde darían forma a Babasónicos, banda que se consolidó como referente del rock alternativo argentino. Como tecladista y fundador, participó en discos emblemáticos como Jessico e Infame, además de proyectos paralelos que exploran distintos estilos de sonido. Su aporte fue clave en la construcción de un estilo que marcó a varias generaciones.

La relación de Diego Tuñón con Sofía Gala inició en 2004 y se extendió durante varios años, y en 2008 nació Helena, la primera nieta de Moria Casán. Aunque la pareja se separó a mediados de 2010, ambos mantienen un vínculo respetuoso y compartieron la crianza de su hija.

A lo largo de su carrera, el tecladista de Babasónicos eligió la discreción como estilo personal. Su presencia pública se limita a lo estrictamente musical, evitando protagonizar titulares fuera del ámbito artístico. Esa decisión lo distingue dentro de un entorno donde la visibilidad suele ser parte del juego, reforzando su perfil reservado. Su manera de transitar la fama se mantiene coherente con su personalidad, enfocada en la creación y en el trabajo colectivo.

Otros proyectos artísticos

Además de su rol como tecladista en Babasónicos, Diego Tuñón colaboró con artistas como Daniel Melero y Carca, y en 2020 lanzó el proyecto La Ruta del Opio, una obra experimental que exploró nuevas frecuencias y sonidos. También participó en bandas sonoras de películas, mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros. Su búsqueda artística lo llevó a explorar caminos alternativos, siempre con la intención de ampliar horizontes musicales, aportando nuevas propuestas.

La historia del músico está atravesada por la influencia de su abuelo, el poeta Raúl González Tuñón, figura central de la literatura argentina del siglo XX. Quien fue militante del Partido Comunista y corresponsal en la Guerra Civil Española, fue amigo de Pablo Neruda y Federico García Lorca. Se lo describía como “muy zurdo para estar cerca de Borges y demasiado cajetilla para Arlt”, una frase que sintetizaba su posición intermedia entre los grupos literarios de Florida y Boedo, y que lo convirtió en un escritor singular dentro de la poesía argentina.

Esa herencia cultural se conecta con la vida de Diego Tuñón, quien desde la música construyó un camino propio. Con Babasónicos recorrió escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, consolidando a la banda como referente del rock alternativo y del pop experimental. Su aporte como tecladista y compositor fue clave en la evolución del grupo, que logró reinventarse en cada etapa de su carrera. La conexión entre literatura y música aparece como un hilo que une generaciones dentro de la familia.