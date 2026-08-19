El motivo por el cuál se habrían separado Sofía Gala y Fito Páez

El romance entre Fito Páez y Sofía Gala se hizo público a comienzos de este año y si bien no hubo confirmación oficial, los rumores confirmaron lo que los protagonistas no en su momento. No obstante, ahora revelaron que la historia de amor habría llegado a su fin después de varios meses de relación y bajo perfil.

La versión de la ruptura la dieron a conocer en LAM y donde también revelaron los motivos que llevaron a la separación de la pareja. Por el momento, ni Fito Páez ni Sofía Gala confirmaron públicamente la ruptura, por lo que la información se mantiene en el terreno de las especulaciones. Eso sí, la pareja dejó señales que llamaron la atención.

Según contó la periodista Karina Iavícoli en LAM , uno de los episodios que habría provocado el distanciamiento fue un viaje de Fito Páez a Bariloche, donde estuvo acompañado por otras famosas y colegas como Juliana Gattas y Dolores Fonsi. “Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa, lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados. No le habría gustado mucho", reveló la periodista en LAM.

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN



En LAM revelaron por qué se habrían separado Sofía Gala y Fito Páez.

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De acuerdo con la versión difundida, la cercanía del músico con sus compañeras de trabajo habría generado incomodidad en Sofía Gala. Iavícoli explicó que Fito Páez suele mantener vínculos muy cercanos con colegas y que, después de ese viaje, habría comenzado el distanciamiento entre la pareja. “Siempre está con colegas, es muy cercano a Juliana Gattas y a Dolores Fonsi, con quienes fue a Bariloche. A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, expresó Iavícoli en el programa de Ángel de Brito.

La versión sobre la separación también fue difundida por el periodista Alejandro Castelo, quien aseguró que comenzó a sospechar que algo había cambiado al advertir que el cantante no acompañó a Sofía en algunos momentos importantes de su carrera, como fue la serie de Moria, en donde Fito no estuvo presente en el festejo de fin de la grabación. Además, el periodista reveló que el cantante tampoco habría estado presente en el cumpleaños de la actriz. Esas ausencias habrían llamado la atención y encendido las versiones de una separación de la pareja.

Las fuertes escenas que tuvo que hacer la hija de Sofía Gala en la serie de Moria Casán

a historia de Moria Casán sumó un inesperado capítulo familiar con la participación de su nieta Helena Tuñón en la serie biográfica estrenada por Netflix. A sus 17 años, la hija de Sofía Gala Castiglione y del músico Diego Tuñón tuvo su primera experiencia frente a las cámaras y fue elegida para interpretar a su propia abuela durante uno de los momentos más fuertes de su vida.

La joven aparece en el sexto episodio de la producción, titulado “No hablen de mí”, donde recrea una etapa de la adolescencia de Moria que permaneció durante años lejos de la exposición pública. La escena muestra a la diva siendo sometida a un tratamiento de electroshock en una clínica, luego de que sus padres decidieran llevarla allí tras un test psicológico que la señalaba como “diferente”.

El pasaje también aborda la preocupación de sus padres frente al despertar sexual de la adolescente y presenta una secuencia de fuerte impacto emocional. En las imágenes, el personaje interpretado por Helena se resiste ante las enfermeras hasta ser llevado a una camilla para recibir el tratamiento. La crudeza del episodio había sido anticipada por la propia Moria como una escena “muy fuerte”.

La elección de Helena Tuñón para representar a Moria durante ese momento de su vida tuvo un significado especial. La decisión buscó mantener un vínculo directo con la historia familiar y evitar una interpretación que se alejara de la experiencia personal de la protagonista. La propia Moria explicó el motivo en su programa A la Mañana con Moria, por El Trece, donde sostuvo: “Como yo no quise caretearle, quise jugar con la verdad”.