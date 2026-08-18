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Así se ve desde el dron la traza asfaltada de la calle Crouzeilles

Recientemente inaugurada, con sus ahora cuatro carriles se transformó en un corredor de 4 carriles de acceso al noroeste de la ciudad.

Así se ve desde el dron la traza asfaltada de la calle Crouzeilles

La Avenida Crouzeilles, ubicada en el oeste de la ciudad, quedó este martes inaugurada con sus flamantes cuatro carriles. Una obra pensada y ejecutada para reordenar el tránsito, potenciará el desarrollo urbano y acompañará el crecimiento de todo el sector.

Un dron de En un trabajo en conjunto, la Municipalidad y la Provincia transformaron esta troncal, en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud: un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán, resolviendo problemas históricos de escurrimiento y mejorando el drenaje de toda la zona.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta obra que fue realizada en conjunto. Transformaron la calle en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud: un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán, resolviendo problemas históricos de escurrimiento y mejorando el drenaje de toda la zona.

Gaido dijo que la inversión fue de 20 mil millones de pesos, “fruto del trabajo en equipo entre el gobierno de la provincia y el municipio, con fondos propios y sin endeudamiento, a partir de la eficiencia en la administración de los recursos públicos”, mencionó y reiteró: "Es un orgullo trabajar en equipo. Te agradezco, Rolando, la oportunidad de trabajar juntos, porque este es un resultado que es un ejemplo para el país", afirmó el intendente.

Accesos a la ciudad

A su turno, el gobernador se mostró muy satisfecho "con esta obra y con otras tantas que está haciendo Mariano y todo su equipo en la capital. Esto facilita mucho la posibilidad de moverse dentro de la ciudad y complementa el trabajo que viene haciendo con la ciudad de los 15 minutos".

Además, Figueroa anunció que la Provincia comenzará antes de fin de año nuevos proyectos en la capital: “En un mes vamos a licitar todos los accesos a la ciudad donde vamos a realizar varias duplicaciones de calzada y también varios puentes que van a evitar detenerse en las distintas rotondas", adelantó.

La toma área da un pantallazo de cómo quedo el asfalto y de la conexión de calle Zeballos, detrás del aeropuerto neuquino, con el noroeste de la ciudad.

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