Así se ve desde el dron la traza asfaltada de la calle Crouzeilles

Recientemente inaugurada, con sus ahora cuatro carriles se transformó en un corredor de 4 carriles de acceso al noroeste de la ciudad.

La Avenida Crouzeilles , ubicada en el oeste de la ciudad, quedó este martes inaugurada con sus flamantes cuatro carriles. Una obra pensada y ejecutada para reordenar el tránsito, potenciará el desarrollo urbano y acompañará el crecimiento de todo el sector.

Un dron de En un trabajo en conjunto, la Municipalidad y la Provincia transformaron esta troncal, en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud: un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán, resolviendo problemas históricos de escurrimiento y mejorando el drenaje de toda la zona.

El i ntendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta obra que fue realizada en conjunto. Transformaron la calle en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud: un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán, resolviendo problemas históricos de escurrimiento y mejorando el drenaje de toda la zona.

Gaido dijo que la inversión fue de 20 mil millones de pesos, “fruto del trabajo en equipo entre el gobierno de la provincia y el municipio, con fondos propios y sin endeudamiento, a partir de la eficiencia en la administración de los recursos públicos”, mencionó y reiteró: "Es un orgullo trabajar en equipo. Te agradezco, Rolando, la oportunidad de trabajar juntos, porque este es un resultado que es un ejemplo para el país", afirmó el intendente.

Accesos a la ciudad

A su turno, el gobernador se mostró muy satisfecho "con esta obra y con otras tantas que está haciendo Mariano y todo su equipo en la capital. Esto facilita mucho la posibilidad de moverse dentro de la ciudad y complementa el trabajo que viene haciendo con la ciudad de los 15 minutos".

Además, Figueroa anunció que la Provincia comenzará antes de fin de año nuevos proyectos en la capital: “En un mes vamos a licitar todos los accesos a la ciudad donde vamos a realizar varias duplicaciones de calzada y también varios puentes que van a evitar detenerse en las distintas rotondas", adelantó.

La toma área da un pantallazo de cómo quedo el asfalto y de la conexión de calle Zeballos, detrás del aeropuerto neuquino, con el noroeste de la ciudad.