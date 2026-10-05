Clausuraron el salón el día de la boda y se tuvieron que casar en la vereda: cómo y dónde denunciar

Lo que prometía ser un evento soñado para una pareja neuquina se convirtió en una pesadilla. Qué dijo Protección al Consumidor.

El insólito caso de una pareja neuquina que tuvo que casarse en la vereda porque el salón contratado fue clausurado horas antes de la boda puso nuevamente el foco sobre los derechos de los consumidores . ¿Dónde se puede denunciar cuando un servicio contratado no se cumple? ¿Alcanza con que el prestador devuelva el dinero?

Desde Defensa del Consumidor de Neuquén explicaron que, frente a un incumplimiento, el damnificado puede iniciar un reclamo administrativo ante el organismo, donde se buscará en primera instancia una conciliación con el proveedor.

Pablo Tomasini , director provincial de Defensa del Consumido r, sostuvo que quien ofrece un servicio tiene la obligación de garantizarlo en las condiciones pactadas.

“Quien pretende dar el servicio tiene que garantizarle a la persona que va a usar ese servicio, que el servicio esté disponible en tiempo y modo en que fue contratado”, explicó en diálogo con Canal 7.

Dónde denunciar

Florencia y Germán habían contratado en marzo un salón ubicado sobre avenida Olascoaga al 1600 y terminaron de pagarlo en julio. Allí tenían previsto realizar tanto la celebración como el casamiento civil.

Pero unas cinco horas antes del evento, uno de los responsables del establecimiento les informó que el lugar había sido clausurado.

Tomasini explicó que este tipo de incumplimientos se encuentra contemplado por la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), por lo que es importante denunciar. Además, el funcionario destacó el artículo 10 bis.

“Nosotros tomamos la denuncia e imputamos la conducta de la contraparte y, en posterior, un reclamo judicial por el resarcimiento”, detalló. “Nosotros tomamos la denuncia e imputamos la conducta de la contraparte y, en posterior, un reclamo judicial por el resarcimiento”, detalló.

El primer paso

Desde el área explicaron que el primer objetivo de la intervención administrativa es intentar una conciliación. Sin embargo, si las partes, proveedor y consumidor, no llegan a un acuerdo, el expediente debe continuar.

“Si no hay posibilidad de conciliar las partes, en general se lleva una imputación de la conducta de quien generó este problema, que es el proveedor del servicio, y en general se le pone una multa y el consumidor solicita el resarcimiento vía judicial”, agregó Tomasini.

¿Alcanza con que el comercio devuelva el dinero?

Una de las claves del caso ocurrido en Neuquén es que el perjuicio sufrido por los novios fue mucho más allá del valor del salón. De acuerdo al relato de los damnificados, había invitados que viajaron desde otras localidades, proveedores contratados, comida, bebidas, torta y una ceremonia civil organizada para un horario y lugar determinados.

Por eso, Tomasini advirtió que la devolución del monto pagado no siempre alcanza para compensar las consecuencias de un incumplimiento.

“Porque vos tenés un montón de otras circunstancias que juegan en el momento que vos tenés programado algo, parientes que vienen de distintos lugares y que gastaron su dinero”, explicó y agregó: “Lo que tiene que hacer es ofrecer una alternativa. Esa alternativa tiene que ser pactada nuevamente con la persona que va a tener el servicio”.

Tomasini aseguró que en el caso del salón clausurado, “se tendría que haber encargado él de conseguir un salón, de pagarlo aparte y de comprometerse a cubrirle lo que no le estaba cubriendo a las personas en otro lugar”.

Qué pasa si el lugar contratado fue clausurado

Otro interrogante que dejó el episodio es qué ocurre cuando el incumplimiento se produce porque el establecimiento fue clausurado. Según Tomasini, la clausura no significa necesariamente que el prestador quede liberado de buscar una respuesta para quien contrató el servicio.

“Si están esas intimaciones, claramente él tendría que haber buscado alternativas. Y si le clausuraron de un día para otro, igual tiene que buscar las alternativas para darle una solución a quien tiene el servicio”, sostuvo.

“Siempre hay que evaluar caso por caso y verificar y ver qué fue lo que pasó”, aclaró.

Respecto del episodio, consideró: “Daría la sensación de que existe claramente un incumplimiento (...), pero evidentemente va a caer seguramente un pedido de resarcimiento sobre el prestador del servicio”.

Una boda en la vereda

Tras sufrir el abrupto episodio, Florencia, la damnificada, explicó la situación. “Me llegó un mensaje de uno de los dueños informándome que a su salón le habían aplicado una clausura, que el evento no se iba a poder realizar ahí, por lo cual la única solución que ellos me ofrecían en ese momento era postergarlo para el sábado siguiente”, relató Florencia.

El problema era que el domicilio ya había sido declarado para realizar el casamiento civil y modificarlo no era una alternativa inmediata.

“La jueza estaba convocada ahí, yo no podía postergarla a ella porque ya tenía la declaración jurada con esa dirección, el salón clausurado”, explicó.

La solución fue tan insólita como desesperada: realizaron el civil en la vereda del establecimiento clausurado.

“Le pedí, por favor, a las chicas de la decoración que realicen igual la decoración afuera del salón clausurado, que efectivamente íbamos a llevar adelante el civil, por lo menos, para no perderlo y después íbamos viendo en el recurso de las horas cómo solucionábamos la fiesta”.

“Me terminé casando afuera del salón clausurado. Sí”, resumió.

Consiguieron otro salón en apenas tres horas

Después del civil comenzó la búsqueda de un lugar para trasladar la celebración. La pareja consiguió presupuestos y se los presentó al responsable del establecimiento.

“Conseguimos dos presupuestos de dos salones que nos podían recibir con la boda después del civil y nos pasaron el presupuesto; se lo dimos a esta persona, al dueño, a lo que él nos responde que no tenía plata”, aseguró Florencia.

“Entonces dijimos: ‘Bueno, tendremos que solucionarlo nosotros por nuestros medios’”, agregó.

Finalmente, consiguieron un salón en la zona de Allen que pudo preparar todo contrarreloj. "Preparó el salón en 3 horas para esperarnos a nosotros que nos trasladáramos con todos los invitados, con todas nuestras cosas, a realizar el festejo allí”.

Ahora, la pareja decidió llevar el conflicto a la justicia. “Sí, estamos trabajando, efectivamente estamos trabajando con mi abogado en las acciones, obviamente civiles. Así que yo dejo todo en manos de él”, confirmó Florencia.

“Quiero que la gente se entere y sepa qué decisión tomar a la hora de contratar, que pidan la documentación correspondiente y que no cometan el error que cometí yo, que fue confiar”, concluyó.