Los docentes de la capital no aceptaron la oferta incremento salarial del 7% a partir de enero y mañana el plenario general definirá cómo continúa el paro.

La asamblea de ATEN capital rechazó por unanimidad la propuesta de incremento salarial del 7% a partir de enero que había ofrecido el Ejecutivo y espera un nuevo ofrecimiento. La discusión estuvo caliente ya que desde su inicio se metió el rechazo de los docentes a la reciente alianza electoral del dirigente de la CTA , Carlos Quintriqueo , y el ex gobernador Jorge Sobisch .

Más de 1200 docentes se reunieron en el CPEM 72. Fue la secretaria general de esa seccional, Valeria Benavidez, la encargada de abrir la asamblea con un resumen de lo realizado en las últimas jornadas de paro. Pero luego, desde una fracción del gremio docente instaron a no dejar hablar a la dirigencia provincial del gremio con acusaciones de "traidora" hacia Cintia Galetto por haber compartido la lista de la CTA junto a Quintriqueo.

Ahí fue cuando la asamblea se volvió un escándalo y finalmente todos los dirigentes de la comisión directiva provincial se retiraron de la asamblea.

Claudio Espinoza

La seccional de la capital aprobó con cerca de 1200 votos y por unanimidad el rechazo a la oferta salarial del Ejecutivo. Además realizar un paro de 48 horas para la semana que viene y otra huelga de 72 horas para el 1, 2 y 3 de diciembre.

Luego aprobó otra moción en la que repudiaron la alianza de Carlos Quintriqueo con Jorge Sobisch, exige la expulsión del dirigente sindical de la dirección de la CTA y además pide la renuncia de todos los dirigentes que conformaron la Lista 10.

"Exigimos la renuncia de todos los que conformaron la lista 10 por prácticas antisindicales por ir en alianza electoral con el asesino de nuestro compañero Carlos Fuentealba", anunció Benavidez tras la votación.

Claudio Espinoza

También aprobaron otra moción que establece realizar una campaña en contra de la alianza de Sobisch y Quintriqueo y que plantea la desvinculación del estudio de abogados de Mariano Mansilla de ATEN.

También de las seccionales de Andacollo, Chos Malal, Zapala y Aluminé salió el rechazo a la propuesta de incremento provincial. El plenario de secretarios generales se realizará este viernes a las 12.30 en Cutral Co.

"Creemos que el Gobierno aún está a tiempo de solucionar este conflicto, dependerá de cuánto interés tiene en resolver el conflicto en esta época del año. Entendemos que sería lo mejor para todos", aseveró a LM Neuquén Fany Mansilla, secretaria general de ATEN.

Claudio Espinoza

La dirigente insistió en que el reclamo es de un aumento del 50% cuando en realidad solo le ofrecieron el 7% y desde enero, a diferencia de los otros sindicatos que al menos se lo dieron desde noviembre.

Enojo de la conducción

"Desde la comisión directiva provincial queremos denunciar públicamente lo sucedido hoy en la asamblea de ATEN capital. La conducción Multicolor de la seccional impidió que la compañera Cintia Galetto, secretaria adjunta diera el informe político de la conducción. A este hecho gravísimo le antecedió un informe de 30 minutos donde Valeria Benavidez demonizó a la conducción del sindicato permanentemente incitando a la violencia", aseveró ATEN provincial.

Claudio Espinoza

Fany Mansilla, secretaria general de ATEN afirmó que no van a permitir "el nivel de violencia" que aseguró en la asamblea y acusó a la dirigencia Multicolor de haber "cruzado todos los límites".

"Este hecho es gravísimo, nada tiene que ver con el debate de las ideas, con la vida interna de aten que ha fortalecido durante décadas nuestra organización; no naturalizamos la Violencia, no la permitimos y analizaremos dentro del marco estatutario las acciones a seguir", indicó.

Por su parte, Benavidez dijo que no fueron ellos los que mocionaron no permitirle hablar a Galetto, sino que fue un asambleísta, y desmintieron que los dirigentes provinciales hayan sido golpeados. "Ellos decidieron retirarse a pesar de que nosotros hemos mocionado que puedan brindar el informe porque en tal caso es la propia asamblea la que tiene que dar el repudio a la política que vienen llevando adelante", aseveró la secretaria general de ATEN capital.