Ante el Colegio de Contadores, el gobernador presentó la hoja de ruta financiera. Proyectó reducir a cero la deuda de infraestructura y mejorar el superávit con el crecimiento de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa presentó un detallado informe sobre la situación financiera de la provincia, la evolución de la deuda pública y las proyecciones económicas para los próximos años. Lo hizo este miércoles ante el Colegio de Contadores de Neuquén, en la continuidad de otras presentaciones.

Durante su exposición, defendió el ordenamiento de las cuentas provinciales y anticipó que el crecimiento de Vaca Muerta permitirá ampliar el superávit y recuperar capacidad de decisión sobre el destino de los recursos públicos.

Uno de los datos centrales de la presentación fue la proyección de deuda pública para 2030: 1.288 millones de dólares, una cifra prácticamente equivalente a los 1.263 millones de dólares que encontró al asumir el 10 de diciembre de 2023.

El mandatario puso el acento en el destino de los recursos, las condiciones de financiamiento y la capacidad de pago que tendrá Neuquén. “Comenzamos a tomar deuda para hacer infraestructura, no deuda para gastos corrientes”, remarcó.

El gobernador también destacó una mejora en el costo financiero de los compromisos que, según detalló, tenía una tasa ponderada promedio cercana al 10 por ciento, mientras que las nuevas operaciones permitieron reducirla a alrededor del 6,5 por ciento.

“Tenemos el 17% del presupuesto comprometido. No es lo mismo tener el 83% del presupuesto comprometido. La Provincia tiene otro tipo de solvencia”, Rolando Figueroa. “Tenemos el 17% del presupuesto comprometido. No es lo mismo tener el 83% del presupuesto comprometido. La Provincia tiene otro tipo de solvencia”, Rolando Figueroa.

Durante la exposición, Figueroa también detalló el cronograma previsto para cancelar los compromisos vinculados con la infraestructura provincial. En ese sentido, indicó que Neuquén cerrará 2026 con unos 2.400 millones de dólares de deuda de infraestructura, un stock que responde a las necesidades de inversión para sostener y ampliar los servicios que demanda la sociedad.

Contempla una reducción progresiva de esos compromisos, con el objetivo de llegar a 2028 sin deuda de infraestructura.

La estrategia supone mantener las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento demográfico y productivo, pero sin trasladar indefinidamente los costos financieros a las próximas administraciones.

Otro de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con las proyecciones de ingresos que tendrá Neuquén a partir de la expansión de la actividad hidrocarburífera.

Figueroa anticipó que las regalías tendrán un crecimiento significativo desde 2027, impulsado por la puesta en funcionamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Posteriormente, entre 2029 y 2030, comenzará a tomar mayor protagonismo el desarrollo del gas natural licuado (GNL).

El mandatario volvió a poner en valor el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que permitió acelerar proyectos, incrementar las inversiones y anticipar la monetización de los recursos del subsuelo.

En ese escenario, el gobernador presentó proyecciones de crecimiento del superávit provincial. Según los números expuestos, el resultado pasaría de 600 a 1.600 millones y luego de 1.800 a 4.200 millones, en función de la evolución de las inversiones y los ingresos provenientes de la actividad energética.

"Estamos preparándonos para un mayor crecimiento, antes se hablaba en potencial, ahora ya lo estamos viendo”, Rolando Figueroa. "Estamos preparándonos para un mayor crecimiento, antes se hablaba en potencial, ahora ya lo estamos viendo”, Rolando Figueroa.

Figueroa explicó que, una vez consolidado el superávit, Neuquén tendrá distintas alternativas: utilizar esos excedentes para cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda pública o constituir un fondo de inversión que permita obtener una rentabilidad superior al costo del financiamiento, pensado para 2029-2030, que permita administrar los recursos con una mirada de largo plazo.

El mandatario consideró que 2029 y 2030 serán años determinantes para adoptar esa decisión y definir cómo se administrará el excedente financiero que genere la expansión hidrocarburífera.

Por su parte Juan Uribe agradeció la visita del gobernador y rescató las proyecciones de crecimiento. “Como consejo profesional tuvimos un crecimiento muy importante en la matrícula. Hace 5 años, éramos 1600 matriculados y estamos en 2200. El 40 por ciento de la gente que se matricula no son solamente colegas de Neuquén, sino que son de otras provincias”, señaló.