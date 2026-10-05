La familia perdió el contacto con el joven de 28 años luego de que se quedara sin trabajo y dejara el lugar donde se hospedaba. Investigan sus últimos movimientos.

Desesperada búsqueda en Neuquén: hace un mes no sabe nada de su hijo y creen que está en situación de calle.

La familia de Patricio Daniel Bustos atraviesa días de angustia y busca cualquier dato que permita encontrarlo. El joven, de 28 años, había llegado a Neuquén con la intención de conseguir trabajo y construir una nueva vida en el sur, pero después de perder su empleo y dejar el lugar donde se hospedaba, sus familiares comenzaron a recibir cada vez menos información sobre él.

María Luz, su madre, contó a LM Neuquén que Patricio llegó a Neuquén en junio. Su primera intención era trasladarse hasta Añelo para buscar una oportunidad laboral, pero finalmente consiguió trabajo en la empresa BusPlus y decidió quedarse en la capital neuquina. Durante los primeros meses pudo sostenerse con sus propios ingresos y se hospedó en un hotel ubicado sobre calle Alcorta.

La situación cambió en septiembre, cuando se quedó sin trabajo. Según pudo reconstruir su familia a partir de distintas averiguaciones, tuvo que abandonar el hotel y su salida quedó registrada el 17 de septiembre.

Desde ese momento comenzaron a reconstruir sus pasos con la información que pudieron obtener de personas que lo conocían.

El último lugar donde se alojaba

De acuerdo con la investigación realizada por sus familiares, después de dejar el hotel, Patricio se habría dirigido hacia el barrio Z1, donde había conocido a un hombre con quien había entablado amistad. Sin embargo, allí también le perdieron el rastro.

Ante la falta de respuestas, la familia se comunicó con el hotel donde se había hospedado y también buscó a personas que habían compartido con él su etapa laboral. Fue entonces cuando recibieron un dato que generó todavía más preocupación: algunos compañeros aseguraron que circulaba el comentario de que Patricio estaba atravesando una situación de calle y que había sido visto en el Parque Central.

La información no pudo ser confirmada por sus familiares, que desde entonces intentan establecer si efectivamente estuvo en ese lugar y cuáles fueron sus últimos movimientos. Su madre contó que la situación fue especialmente difícil de asimilar porque Patricio había viajado al sur con un objetivo muy concreto: trabajar, independizarse y quedarse a vivir en la región.

"Su sueño era vivir en el sur, quería estar en la montaña", relató su mamá. Por eso, cuando recibió el dato de que podía estar durmiendo en la calle, la noticia la golpeó especialmente.

Ante cualquier información, se puede contactar a su mamá: 1132815951.

Los últimos mensajes con su familia

La comunicación con Patricio comenzó a volverse cada vez más extraña durante septiembre. Entre el 4 y el 5 de ese mes, el joven le envió dinero a su madre. "Ma, seguro que lo necesitás, que tengas buena suerte", le escribió. Ese fue el último contacto que ambos mantuvieron directamente.

Su padre, en cambio, continuó enviándole dinero y logró mantener algún tipo de comunicación hasta el 26 de septiembre. Pero los mensajes comenzaron a generar dudas en la familia.

Patricio le había contado a su papá que le habían hackeado el teléfono. Según su relato, en lugar de bloquear el aparato, decidió romperlo y comenzó a utilizar un celular viejo que le habían prestado.

A partir de entonces, la comunicación fue cada vez más limitada. El padre continuó intentando ayudarlo económicamente y el viernes pasado volvió a enviarle dinero. Le preguntó si había recibido la transferencia, pero esta vez ya no obtuvo ninguna respuesta.

La actividad en Facebook también sumó incertidumbre. El sábado por la noche, uno de sus hermanos observó que la cuenta de Patricio aparecía conectada y decidió escribirle. El mensaje nunca fue respondido.

La familia ahora intenta determinar si realmente fue Patricio quien ingresó a su cuenta o si el perfil había quedado abierto en alguna computadora o dispositivo que utilizó anteriormente. "No sabemos si él abrió su Facebook en alguna computadora prestada y quedó abierto ahí. La verdad es que no sabemos porque nadie contestó", explicó su madre.

La búsqueda ya está en marcha

La familia realizó la denuncia por la desaparición y comenzó a difundir carteles con su fotografía para intentar ampliar la búsqueda y conseguir información. Uno de sus hermanos mayores fue quien preparó los carteles que comenzaron a circular para pedir colaboración a la comunidad.

También volvieron a comunicarse con personas que habían trabajado con él en BusPlus. Algunos de sus antiguos compañeros mencionaron que habían escuchado que Patricio estaba en situación de calle y lo describieron como muy delgado, con el pelo largo y barba.

Ese dato es actualmente uno de los elementos que la familia intenta verificar para saber si corresponde efectivamente al joven que buscan.

Patricio había llegado a Neuquén con la expectativa de encontrar una oportunidad laboral y quedarse en la región. La pérdida del empleo modificó sus planes y, poco después, dejó el hotel donde se encontraba alojado. Desde entonces, sus familiares no pudieron volver a establecer una comunicación normal con él.

Mientras continúan las averiguaciones, sus seres queridos piden que cualquier persona que pueda haberlo visto aporte información a la familia o a las autoridades. Cada dato puede resultar importante para reconstruir sus últimos movimientos y saber dónde se encuentra. Contactar al teléfono 1132815951.