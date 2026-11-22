Los fanáticos se congregaron alrededor del monumento al General San Martín para festejar tras quedarse con la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Boca Juniors se consagró Campeón de la Copa Sudamericana en la noche de este domingo y los aficionados neuquinos salieron a la calle para festejar la victoria ante el Atlético Mineiro.

Ni bien terminó el partido, miles de fanáticos del equipo del Vasco Arruabarrena confluyeron en el monumento al General San Martín, en pleno centro de la capital provincial.

Envueltos en banderas, los hinchas de Boca gritaron, cantaron y festejaron una nueva consagración.

Los de La Boca vencieron 2 a 0 al conjunto brasileño en Barranquilla, Colombia, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel.

De esta manera, se quedaron con el triunfo que le permitió convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la había ganado en 2004 y 2005) y además cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que había ganado un torneo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.

Claudio Espinoza

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