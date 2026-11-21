El entrenador del Xeneize no pudo ocultar su alegría luego del pitazo final ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena es el gran artífice del Boca campeón de la Copa Sudamericana y la tabla anual: el entrenador le dio tranquilidad al plantel y supo manejar los momentos de presión y los minutos de los jugadores para pelear en todos los frentes.

Tras el pitazo final del árbitro, al Vasco se lo vio quebrado emocionalmente, con lágrimas en los ojos: esta victoria no fue solo importante por la consagración internacional , sino que fue una revancha para el DT , que en su primer ciclo había caído con River en las semifinales de la Sudamericana 2014 y en los octavos de la Libertadores 2015.

En la intimidad de los festejos, Arruabarrena volvió a su habitual calma y fue felicitando a los jugadores uno por uno. La gran relación con el plantel también es un sello de su gestión, con los referentes siempre respaldando sus decisiones. Con el capitán, Leandro Paredes , hubo un fuerte abrazo en el medio del campo de juego.

¡¡LA EMOCIÓN DEL VASCO ES LA EMOCIÓN DE TODOS LOS HINCHAS DE BOCA!! ¡¡EL XENEIZE ES CAMPEÓN DE LA #SUDAMERICANA DE LA MANO DE ARRUABARRENA!! Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QVK8EBsIoY

EL ABRAZO DE LEANDRO PAREDES CON EL VASCO ARRUABARRENA Y TOMÁS ARANDA TRAS CONSAGRARSE CAMPEÓN EN LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



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Otra imagen que se repitió, como fue en la conferencia de prensa luego de la consagración en la tabla anual, al Vasco lo mojaron durante los festejos. Esta vez fue Adam Bareiro, que no hizo caso a la negativa del entrenador y le tiró un vaso de líquido por la espalda.

BAREIRO LO MOJÓ A ARRUABARRENA. pic.twitter.com/skaeiG0HuY — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2026

El que se sumó a los festejos, con un perfil bajo para no sacarle protagonismo a los jugadores y cuerpo técnico fue Juan Román Riquelme, presidente de Boca. En el medio de especulaciones que se dieron durante el semestre sobre una relación tensa, los dos que supieron ser compañeros en el Xeneize bajo el mando de Carlos Bianchi, se fundieron en un abrazo por el primer título internacional en sus puestos actuales en el club.

¡LA ALEGRÍA DE ROMÁN! Riquelme y un enorme abrazo con el Vasco Arruabarrena en los festejos de Boca Campeón.



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Las declaraciones de Arruabarrena

El Vasco dio algunas palabras para la prensa antes de volver al vestuario y dejó claro que el objetivo es seguir compitiendo hasta el final del semestre: "Fuimos justos merecedores del triunfo, ahora cuando lleguen al vestuario mañana nos concentraremos para pensar en Independiente Rivadavia. Si perdemos, esto no va a servir de nada".

"SI PERDEMOS CON INDEPENDIENTE, NO VA A SERVIR DE NADA ESTO"



Vasco Arruabarrena, contento por el título de Boca, aunque ya apuntó a los playoffs del Clausura contra el equipo de Mendoza.



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Sobre el título en la Sudamericana, el DT no dudó sobre su importancia: "El club necesitaba el título, el hincha, nosotros, todos, es una base importante para todo lo que viene. Hay un grupo con jugadores inteligentes, líderes positivos, armamos un buen grupo". Además, aseguró que intentará convencer a los futbolistas para concentrar inmediatamente pensando en el Torneo Clausura.

Otro de los aspectos que destacó el entrenador fue a los jugadores salidos de las inferiores: "Fue un espectáculo cómo jugaron los 2 centrales, el Chelito, Paredes, es mérito de Boca Predio como dicen ustedes, hay que seguir trabajando, no se pueden quedar con esto y tienen que seguir creciendo como jugadores".

También bromeo sobre el grupo de futbolistas al que apodó "Los wachiturros" en la previa de la final ante Mineiro y confirmó que fueron los responsables de mojarlo junto a Bareiro: "Vamos a ver si me hacen caso los wachiturros. Son unos pibes que los quiero mucho, tenemos una buena complicidad ahí".