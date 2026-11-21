El capitán sufrió una descompensación durante una entrevista en Barranquilla, fue asistido de inmediato y pudo retirarse por sus propios medios.

Leandro Paredes protagonizó un momento de preocupación después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 . El capitán se desmayó mientras brindaba una entrevista televisiva sobre el campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez , pocos minutos después de levantar el trofeo tras la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro .

El episodio ocurrió cuando dialogaba con DSports y comenzaba a expresar su felicidad por el título. “Ahora a disfrutar con mis compañeros y agradecer por todo lo que vivimos”, alcanzó a decir antes de desvanecerse y quedar tendido sobre el césped.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban alrededor, incluida su familia, pero el cuerpo médico de Boca intervino rápidamente. Después de recibir asistencia, Paredes logró reincorporarse y se dirigió al vestuario por sus propios medios. Poco después se informó que se encontraba estable .

El malestar estuvo relacionado con las condiciones climáticas que acompañaron la final en Barranquilla. Durante el encuentro se registraron temperaturas cercanas a los 30 grados y alrededor de 80% de humedad, factores que habían afectado al mediocampista incluso antes del cierre del partido.

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

De hecho, Paredes había tenido que abandonar la cancha a los 13 minutos del segundo tiempo después de sufrir síntomas vinculados al calor. Su salida obligó a Rodolfo Arruabarrena a modificar el mediocampo cuando Boca todavía buscaba cerrar una final que terminaría encaminándose definitivamente con el segundo gol.

Después del partido, el entrenador contó que el mediocampista ya había mostrado señales de malestar antes del descanso. “Lo crucé. Entró al vestuario. Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero veías que le costaba. Es muy honesto, pidió el cambio. Recién me enteré de su desmayo”, explicó Arruabarrena.

Una noche especial para Paredes pese al susto

Más allá de la descompensación, la jornada tuvo un significado particular para el campeón del mundo. Desde su regreso al club, uno de sus principales objetivos era volver a conquistar un título internacional con la camiseta de Boca, y lo consiguió en su primera temporada después del retorno.

El equipo de Arruabarrena se impuso 2-0 frente a Atlético Mineiro con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, en una definición en la que también se destacaron Sebastián Villa y Facundo Jagger Herrera.

La victoria permitió al Xeneize terminar con una sequía internacional de 18 años. Su último título fuera del ámbito local había sido la Recopa Sudamericana 2008, antes de perder las finales de la Copa Libertadores 2012 contra Corinthians, la de 2018 ante River y la de 2023 frente a Fluminense.

Con la consagración en Colombia, Boca alcanzó además su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y elevó a 19 su cantidad de títulos internacionales bajo el criterio moderno de competencias continentales e intercontinentales.

El festejo continuó después del susto y el estado de Paredes llevó tranquilidad al plantel y a los hinchas. Las imágenes de su desvanecimiento se viralizaron rápidamente, aunque el capitán pudo recuperarse pocos minutos después y regresar al vestuario tras una noche marcada por la exigencia física, el calor y una nueva conquista internacional para Boca.

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