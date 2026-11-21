Las redes reflejaron el 2-0 ante Atlético Mineiro, una consagración que terminó con 18 años de espera y dejó varias actuaciones destacadas.

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 tuvo rápidamente su correlato en las redes sociales. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla , los hinchas multiplicaron festejos y memes, con buena parte de las publicaciones concentradas en tres de las figuras de la final: Sebastián Villa , Facundo Jagger Herrera y Santiago Ascacíbar .

El colombiano fue uno de los principales protagonistas por su actuación ofensiva. Sus desbordes por izquierda y su participación en la jugada del segundo gol derivaron en comparaciones exageradas con versiones estelares de Neymar , dentro de la lógica habitual de las redes. Herrera , en tanto, fue celebrado por su firmeza defensiva y apareció caracterizado como Carles Puyol después de una actuación en la que se convirtió en uno de los puntos más altos del fondo xeneize.

Domínguez metió tres cambios en el entretiempo y le metieron un gol a los dos minutos pic.twitter.com/LUlXv0chBP

También hubo lugar para Ascacíbar , quien volvió a mostrar su capacidad para llegar al área rival. Al mediocampista le habían anulado un gol por posición adelantada, pero pocos minutos después tuvo revancha y convirtió el 1-0 . Su particular racha goleadora desde que llegó a Boca volvió a generar comparaciones con delanteros y hasta referencias a Erling Haaland .

Otro de los que atravesó diferentes momentos en las publicaciones fue Miguel Merentiel. El uruguayo quedó inicialmente apuntado por una ocasión muy clara desperdiciada durante el primer tiempo, pero cambió el sentido de los memes en el complemento cuando marcó el 2-0 que encaminó definitivamente la final.

Boca dominó la final y terminó con 18 años de espera

Más allá de las reacciones, el resultado tuvo un peso especial para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Boca fue superior a Atlético Mineiro, consiguió ponerse en ventaja con Ascacíbar y encontró mayor tranquilidad en el segundo tiempo con el tanto de Merentiel después de una acción encabezada por Villa.

El conjunto brasileño intentó modificar el desarrollo con un triple cambio en el entretiempo, cuando Eduardo Domínguez mandó a la cancha a Gomes, Preciado y Borbas por Cissé, Natanael y Pascini, pero no logró revertir el trámite.

A partir de ahí, Boca administró la ventaja con mayor tranquilidad, cerró espacios en el fondo y aprovechó los huecos que dejó Mineiro obligado a adelantarse en busca del descuento.

La victoria permitió cortar una sequía internacional de 18 años. La última conquista de Boca fuera del ámbito local había sido la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal. Desde entonces había perdido tres finales de Copa Libertadores: frente a Corinthians en 2012, River en 2018 y Fluminense en 2023.

Además, alcanzó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y elevó a 19 su cantidad de títulos internacionales bajo el criterio moderno de competencias continentales e intercontinentales.

Esa cifra le permitió volver a quedar en soledad por encima de Independiente y también superar a Milan, ambos con 18 dentro de ese conteo. La temporada todavía le ofrecerá otros objetivos locales, pero Barranquilla ya quedó marcada como el escenario en el que Boca terminó con su larga espera y volvió a levantar un trofeo internacional.