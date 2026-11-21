El Xeneize levantó la Copa Sudamericana ante Mineiro y aseguró que otros clubes nacionales jueguen copa el año siguiente.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a Atlético Mineiro y se clasificó a la Recopa del año 2027. Además, con esta victoria festejaron otros equipos argentinos, por el cupo que libera el Xeneize para las copas internacionales.

El equipo del Vasco Arruabarrena ya estaba en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por su consagración en la tabla anual. Lo mismo para Rosario Central, que quedó en el segundo puesto y accedió de forma directa. Pero al ganar la Sudamericana, hay otros clubes nacionales que festejan de cara al siguiente año.

El primer equipo que aprovechó la consagración de Boca fue Argentinos Juniors , que a pesar del trago amargo de este sábado de quedar afuera del Torneo Clausura ante Independiente, tras la final de la Sudamericana, se aseguró entrar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Esto es un alivio, ya que venía de quedar afuera en la Fase 2 este año contra Barcelona de Ecuador.

#AAAJ Argentinos Juniors jugará la fase de grupos de la CONMEBOL @libertadores 2027 pic.twitter.com/AREYENX75l — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 22, 2026

El cupo de la Fase 2 lo ocupará Independiente Rivadavia, que será el rival de Boca en los octavos de final del Clausura, y sube un puesto en los cupos por la consagración Xeneize. La Lepra hizo historia este año al clasificar a los octavos de final del certamen continental.

Independiente Rivadavia está clasificado a la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2027.



Nuestra historia internacional sigue sumando capítulos.



¡OTRA VEZ DE COPAS, LEPRA! pic.twitter.com/iFPPBZRkzR — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 22, 2026

Otro de los que festejó fue Estudiantes de La Plata, que aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, el Pincha juega el próximo sábado la final de la Libertadores ante Palmeiras, por lo que podría clasificar si es campeón.

Los que están a la expectativa son Barracas Central y Gimnasia de La Plata: el Lobo necesita que uno de los equipos que está por encima en la tabla anual (Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia) sea campeón del Clausura, si no lo gana el elenco platense, y el Guapo necesita que gane uno de los once que están arriba en la general.

El premio que se lleva Boca por ser campeón de la Sudamericana

Boca se consagró en el plano internacional tras 18 años y no solo festejó por lo deportivo, sino también por lo monetario: ganó un total de 13.225.000 dólares por salir campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya que la Conmebol le da 10 millones al ganador de la competencia.

#BOCA recibe los CHEQUES de US$ 10.000.000 por ser CAMPEÓN de la COPA SUDAMERICANA y de US$ 3.000.000 por clasificar a la FASE DE GRUPOS de la COPA LIBERTADORES 2027.



Sin contar los premios por jugar la RECOPA SUDAMERICANA. pic.twitter.com/xv7OnUwEFv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 22, 2026

Como viene sucediendo desde hace algunas ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) viene aumentando el monto de los premios que otorga a los equipos que participan de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús recibió 6,5 millones por ganar la final y este año fueron 10 millones.

El Xeneize, que había comenzado jugando la Libertadores este año pero quedó tercero en su grupo y fue derivado a la Sudamericana, tenía un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares en esta edición por llegar a la final. Este dinero podría ser clave para reforzar al equipo de cara a la Recopa y la Libertadores 2027.