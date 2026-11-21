El Xeneize levantó la Copa Sudamericana ante Mineiro y aseguró que otros clubes nacionales jueguen copa el año siguiente.
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a Atlético Mineiro y se clasificó a la Recopa del año 2027. Además, con esta victoria festejaron otros equipos argentinos, por el cupo que libera el Xeneize para las copas internacionales.
El equipo del Vasco Arruabarrena ya estaba en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por su consagración en la tabla anual. Lo mismo para Rosario Central, que quedó en el segundo puesto y accedió de forma directa. Pero al ganar la Sudamericana, hay otros clubes nacionales que festejan de cara al siguiente año.
Los equipos argentinos que aprovecharon la consagración de Boca
El primer equipo que aprovechó la consagración de Boca fue Argentinos Juniors, que a pesar del trago amargo de este sábado de quedar afuera del Torneo Clausura ante Independiente, tras la final de la Sudamericana, se aseguró entrar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Esto es un alivio, ya que venía de quedar afuera en la Fase 2 este año contra Barcelona de Ecuador.
El cupo de la Fase 2 lo ocupará Independiente Rivadavia, que será el rival de Boca en los octavos de final del Clausura, y sube un puesto en los cupos por la consagración Xeneize. La Lepra hizo historia este año al clasificar a los octavos de final del certamen continental.
Otro de los que festejó fue Estudiantes de La Plata, que aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, el Pincha juega el próximo sábado la final de la Libertadores ante Palmeiras, por lo que podría clasificar si es campeón.
Los que están a la expectativa son Barracas Central y Gimnasia de La Plata: el Lobo necesita que uno de los equipos que está por encima en la tabla anual (Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia) sea campeón del Clausura, si no lo gana el elenco platense, y el Guapo necesita que gane uno de los once que están arriba en la general.
El premio que se lleva Boca por ser campeón de la Sudamericana
Boca se consagró en el plano internacional tras 18 años y no solo festejó por lo deportivo, sino también por lo monetario: ganó un total de 13.225.000 dólares por salir campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya que la Conmebol le da 10 millones al ganador de la competencia.
Como viene sucediendo desde hace algunas ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) viene aumentando el monto de los premios que otorga a los equipos que participan de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús recibió 6,5 millones por ganar la final y este año fueron 10 millones.
El Xeneize, que había comenzado jugando la Libertadores este año pero quedó tercero en su grupo y fue derivado a la Sudamericana, tenía un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares en esta edición por llegar a la final. Este dinero podría ser clave para reforzar al equipo de cara a la Recopa y la Libertadores 2027.
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