La Bestia amplió la ventaja de Boca ante Atlético Mineiro luego de una impresionante corrida del colombiano.

Tras un primer tiempo con varias fallas, Miguel Ángel Merentiel tuvo su revancha al inicio del complemento en la final de la Copa Sudamericana . La Bestia marcó el 2-0 para Boca ante Atlético Mineiro, logrando un resultado que merecía en el trascurso del encuentro.

Sebastián Villa fue nuevamente la clave para el Xeneize: volvió a ganar en el mano a mano por el sector izquierdo y llegó hasta el fondo para ponerle un centro preciso al uruguayo, que la empujó para ampliar la ventaja.

En el festejo , Merentiel mezcló diferentes emociones, desde lágrimas por la frustración de las situaciones que había errado en la primera mitad, hasta un grito de locura y un beso al escudo de Boca.

GRAN JUGADA DE VILLA Y MIGUEL MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA EN LA FINAL. pic.twitter.com/YkcgKGKbzj https://t.co/YxtsszFELV

Boca se consagró campeón y le puso fin a una sequía internacional de 18 años

Boca venció con muchísima autoridad por 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título en la Copa Sudamericana, para cortar con la sequía de 18 años sin consagraciones a nivel internacional. Los goles del “Xeneize” los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

Cuando el encuentro llegó al cuarto de hora, el “Xeneize” se puso en ventaja gracias a un potente remate de Ascacíbar, luego de que la pelota le quedara picando dentro del área tras una serie de rebotes. Solo unos pocos minutos antes, al jugador surgido de Estudiantes de La Plata le anularon un gol por estar en posición adelantada.

Boca tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador antes de que finalizara la primera mitad, pero le faltó efectividad en los últimos metros.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzaron a liquidar el encuentro apenas iniciado el complemento, debido a que a los tres minutos del mismo el colombiano Sebastián Villa se escapó con una gran jugada individual y le tiró un buscapié muy preciso a Merentiel, que anotó el 2-0 al definir solo en el área chica. A partir de allí, Boca se replegó en defensa y Atlético Mineiro comenzó a tener varias aproximaciones, pero con muy poca claridad.

De esta manera, el “Xeneize” se quedó con el triunfo que le permitió convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la había ganado en 2004 y 2005) y además cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que había ganado un torneo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.