Deportes La Mañana Miguel Merentiel El insólito gol errado por Merentiel tras un blooper del arquero del Mineiro

El centro delantero de Boca se perdió una oportunidad única para adelantar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana. Agregar LM Neuquén a







El insólito errado de Miguel Merentiel.

El arranque de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro tuvo a los tres minutos uno de los errados más insólitos en los últimos años, con Miguel Ángel Merentiel como protagonista, que tuvo la chance de adelantar al Xeneize rápidamente en el partido.

Tras un centro de Sebastián Villa que fue tapado por los defensores brasileros, el arquero Everson salió a embolsar la pelota, que se le escapó increíblemente, quedándole al uruguayo con el arco vacío. Sin embargo, al intentar definir con la punta del botín, la pelota pegó en el travesaño.

NO SE PUEDE CREER LA CHANCE QUE ERRÓ MIGUEL MERENTIEL. pic.twitter.com/YhqtwZm1Qb — JS (@juegosimple__) November 21, 2026 Minutos después en la transmisión, la cámara exclusiva del VAR, que tiene tecnología sobre la línea del arco, mostró que la pelota no ingresó por centímetros tras pegar en el travesaño.