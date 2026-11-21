El jefe de Alpine no aseguró la continuidad del argentino, en medio de la disputa del Gran Premio de Las Vegas.

El jefe de Alpine , Flavio Briatore , fue directo al evaluar el futuro de Franco Colapinto y marcó 2027 como una temporada decisiva para el argentino. “Necesita crecer: el año que viene será crucial para él, tiene que demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar”, afirmó en la previa del Gran Premio de Las Vegas .

El dirigente, uno de los principales responsables deportivos de la estructura de Renault en la Fórmula 1 , hizo un balance general del año y no limitó sus críticas al piloto argentino. También apuntó a Pierre Gasly , referente de la escudería, y reclamó mayor regularidad de cara al próximo campeonato.

“Gasly es un piloto muy fuerte, con una amplia experiencia en la Fórmula 1, pero precisamente por ser el líder del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante”, señaló Briatore en diálogo con La Gazzetta dello Sport .

Las declaraciones llegaron en un fin de semana en el que Alpine mostró señales positivas. Gasly terminó noveno en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y partirá octavo por la penalización aplicada a Oscar Piastri. Colapinto, por su parte, consiguió avanzar a la Q3, cerró la sesión en el décimo lugar y largará noveno por la misma sanción al australiano.

El argentino ya había mostrado una evolución durante las prácticas. Después de una FP1 prácticamente anulada por la lluvia, terminó noveno en la FP2 y dio otro paso adelante en la FP3, donde fue quinto a 1s157 de George Russell. La clasificación mantuvo esa tendencia, aunque Colapinto se mostró disconforme con su última vuelta por la baja temperatura de los neumáticos y consideró que el auto tenía potencial para terminar más adelante.

La posición de largada le dará una nueva oportunidad para cortar una racha de seis fechas consecutivas sin sumar puntos. Su última cosecha había sido en Azerbaiyán, antes de quedar fuera de los diez primeros en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Briatore y el balance de Alpine

A falta de tres carreras para el cierre de la temporada, Briatore también realizó una evaluación del rendimiento colectivo. El italiano reconoció que el objetivo inicial de Alpine era terminar más arriba en el Campeonato de Constructores y admitió que el equipo no consiguió sostener durante todo el año el nivel esperado.

“Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto”, explicó.

Pese a la autocrítica, Briatore destacó los cambios internos realizados durante la temporada y apuntó al próximo año como el momento en el que deberían reflejarse de manera más clara. “Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante”, sostuvo.

El desafío inmediato será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará este domingo desde la 1 de la madrugada de Argentina. Luego quedarán Qatar y Abu Dhabi para cerrar el calendario 2026.

Para Colapinto, ese tramo final tendrá un valor adicional. Además de intentar volver a sumar puntos con Alpine, deberá sostener el rendimiento que mostró durante el fin de semana en Las Vegas en un contexto en el que Briatore ya dejó en claro que el próximo campeonato será determinante para evaluar su continuidad en la Fórmula 1.