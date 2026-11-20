El argentino mejoró lo hecho el jueves, quedó a 1s157 de Russell y confirmó el buen rendimiento de Alpine antes de la qualy.

Franco Colapinto completó su mejor sesión del fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas y terminó quinto en la tercera práctica libre de la Fórmula 1 . El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1m35s198 y quedó a 1s157 de George Russell , quien volvió a dominar con Mercedes y cerró la tanda con un registro de 1m34s041 .

El argentino mostró una evolución durante toda la sesión. Después de aparecer inicialmente fuera de los diez primeros, comenzó a recortar diferencias a medida que mejoraron las condiciones de la pista y encontró su mejor vuelta sobre el cierre. Ese último intento le permitió avanzar hasta el quinto lugar , por delante de Max Verstappen , y confirmar las buenas sensaciones que ya había dejado en la segunda práctica.

Detrás de Russell terminó su compañero Kimi Antonelli , mientras que Lando Norris fue tercero y Charles Leclerc ocupó la cuarta posición. Colapinto completó el top 5 , seguido por Verstappen , Liam Lawson , Lewis Hamilton , Pierre Gasly y Arvid Lindblad .

El resultado también volvió a mostrar a los dos Alpine en posiciones competitivas. Gasly terminó noveno, a 1s402 de la punta, después de haber sido segundo durante la FP2.

De la lluvia al top 5: cómo fue el fin de semana de Colapinto

La actividad había comenzado con pocas referencias. La FP1 estuvo condicionada por la lluvia y la acumulación de agua en el circuito callejero, por lo que ningún piloto consiguió registrar una vuelta cronometrada. Colapinto y Gasly recién pudieron salir sobre el final para realizar giros de reconocimiento.

La situación cambió durante la FP2. Con mejores condiciones y una pista que evolucionó constantemente, Colapinto terminó noveno con 1m49s229, mientras que Gasly sorprendió al ubicarse segundo. El más rápido también había sido Russell, que lideró la sesión con Mercedes.

En aquella tanda, el argentino completó 14 vueltas y consiguió instalarse dentro de los diez mejores pese a que Alpine había esperado durante buena parte de la sesión antes de enviar sus autos a pista. La tercera práctica terminó de consolidar esa progresión: pasó del noveno puesto al quinto y volvió a quedar entre los protagonistas antes de la instancia que definirá la grilla.

El rendimiento adquiere mayor importancia por las características del Circuito Callejero de Las Vegas, de 6,201 kilómetros y 17 curvas, donde las bajas temperaturas dificultan llevar los neumáticos a su ventana óptima de funcionamiento.

A qué hora clasifica Colapinto y cómo verla en Argentina

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas comenzará este sábado 21 de noviembre a la 1 de la madrugada de Argentina. La sesión podrá verse por Fox Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ Premium y F1 TV Pro.

La qualy tendrá las habituales tres etapas de Q1, Q2 y Q3, aunque con una parrilla ampliada a 22 autos: seis pilotos quedarán eliminados en cada uno de los dos primeros cortes y diez pelearán finalmente por la pole.

Después del quinto puesto en la FP3, Colapinto llegará a esa instancia con su mejor referencia del fin de semana y con un Alpine que logró mantenerse dentro del top 10 en las dos sesiones cronometradas disputadas en Las Vegas.