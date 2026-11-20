El Xeneize ya acumuló USD 2,6 millones y el premio mayor elevaría sus ingresos internacionales de la temporada a una cifra récord.

Boca llegó a Barranquilla con la posibilidad de cortar una sequía internacional de 18 años , pero la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro también tendrá un impacto considerable en las cuentas del club. Una victoria este sábado no solo significará volver a levantar un trofeo continental: permitirá sumar USD 10 millones y llevar a USD 12,6 millones lo recaudado únicamente en esta competencia.

El partido encontrará al equipo de Rodolfo Arruabarrena en un escenario muy diferente al de comienzos de temporada. Después del golpe que significó quedar eliminado de la Copa Libertadores , el Xeneize reconstruyó su año, ganó la Tabla Anual , se clasificó a la final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Banfield y ahora tiene la oportunidad de cerrar el semestre con un título internacional.

Del otro lado estará un Atlético Mineiro que llega con siete partidos sin victorias , aunque el propio Arruabarrena relativizó esa racha durante la conferencia previa. El entrenador destacó el presupuesto y la jerarquía del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez y remarcó que en una final “no importa cómo venís”.

En ese contexto, la diferencia económica entre ganar y perder también será importante. La Conmebol estableció un premio de USD 10 millones para el campeón y USD 2,5 millones para el subcampeón, por lo que hay USD 7,5 millones en juego entre un resultado y otro.

Cuánto dinero ya acumuló Boca en la Sudamericana

El recorrido de Boca comenzó después de su eliminación en la Libertadores, por lo que no disputó la fase de grupos de la Sudamericana. Desde su ingreso en los playoffs, el club acumuló USD 2,6 millones en premios.

Recibió USD 500.000 por disputar el playoff previo a octavos, otros USD 600.000 por avanzar a esa instancia, USD 700.000 correspondientes a los cuartos de final y USD 800.000 por llegar a semifinales.

Por eso, si vence a Atlético Mineiro, los USD 10 millones destinados al campeón llevarán el total de su campaña en la Sudamericana a USD 12,6 millones. Si pierde, los USD 2,5 millones del segundo puesto elevarán la cifra a USD 5,1 millones.

Los premios de USD 125.000 por triunfo no forman parte de esta cuenta, ya que corresponden exclusivamente a victorias obtenidas durante la fase de grupos, una instancia que Boca no jugó.

La cifra total que puede alcanzar Boca en 2026

El impacto económico aumenta al incorporar lo obtenido previamente en la Copa Libertadores. Allí, Boca recibió USD 3 millones por sus tres partidos como local durante la fase de grupos y otros USD 680.000 por las victorias frente a Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

Entre ambos torneos, el club ya reunió USD 6,28 millones durante 2026. Si conquista la Sudamericana, terminará el año con USD 16,28 millones en premios de Conmebol. Si queda segundo, el total será de USD 8,78 millones.

Además del premio económico, el campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará la próxima Recopa Sudamericana.