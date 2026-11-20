El Xeneize buscará cortar 18 años sin conquistas internacionales este sábado en Barranquilla, en una definición a partido único.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana 2026 , en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla . El partido comenzará a las 19.30 de Argentina y definirá al campeón en un encuentro único, con alargue de 30 minutos y penales en caso de igualdad.

Para el Xeneize será una nueva oportunidad de cortar una sequía internacional que se extiende desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana ante Arsenal . Desde entonces perdió las tres finales continentales que disputó: la Libertadores 2012 frente a Corinthians , la edición 2018 ante River y la de 2023 contra Fluminense .

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega a Barranquilla después de una semana positiva. Boca aseguró el primer puesto de la Tabla Anual , se consagró Campeón de Liga y viene de golear 3-0 a Banfield para clasificarse a la final de la Copa Argentina . En la Sudamericana ingresó tras finalizar tercero en su grupo de la Libertadores y eliminó a O'Higgins , Recoleta , San Pablo y Vasco da Gama .

El plan de Boca para combatir el calor de Barranquilla.

La principal incógnita del entrenador pasa por el tercer integrante del ataque. Tomás Aranda ganó terreno y compite con Alan Velasco por un lugar junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Lautaro Blanco, que fue preservado ante Banfield, volvería al lateral izquierdo.

Atlético Mineiro llega con un presente más irregular. El equipo de Eduardo Domínguez acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias y viene de perder el clásico ante Cruzeiro. Además, arrastra dos finales internacionales consecutivas sin poder consagrarse: cayó ante Botafogo en la Libertadores 2024 y frente a Lanús por penales en la Sudamericana 2025.

El Galo terminó primero en el Grupo B y luego superó a Red Bull Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. No podrá contar con Alan Franco, expulsado en la vuelta de las semifinales.

Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en Argentina

La final podrá verse en vivo por ESPN y DSports. En streaming estará disponible a través de Disney+ Premium y DGO. También podrá seguirse mediante Flow para quienes tengan acceso a las señales incluidas en su servicio.

El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte, acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El paraguayo Juan Benítez será el cuarto árbitro y Antonio García estará a cargo del VAR.

Las probables formaciones de Boca y Atlético Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

Además del título, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y a la Recopa Sudamericana del próximo año. Boca ya tiene asegurado su lugar en la próxima Libertadores por la Tabla Anual, pero la final representa algo más: la posibilidad de volver a levantar una copa internacional después de 18 años y sumar su tercera Sudamericana, tras las conquistas de 2004 y 2005.