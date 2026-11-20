La Inteligencia Artificial se la jugó y predijo las claves del partido, goleadores y se la jugó por quién levantará el título.

En ese marco donde las expectativas son altas desde ambas partes, y los hinchas empiezan a soñar con un resultado favorable, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un fuerte pronóstico para el duelo definitorio. Dio precisiones sobre cómo será el desarrollo del encuentro, según su consideración: clave del partido, goleadores y el resultado del encuentro.

Peso anímico y racha internacional: Boca busca cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y revertir la tendencia reciente frente al conjunto mineiro en cruces mano a mano.

Pelota parada y transiciones rápidas: Con ejecutantes de jerarquía y transiciones verticales, un balón detenido o un robo en campo rival puede destrabar un partido cerrado.

Solidez defensiva de Boca vs. volumen ofensivo del Galo: Boca llega con una estructura firme y pocos goles concedidos en el torneo, mientras que Atlético Mineiro apuesta a generar volumen y desequilibrio desde el juego asociado y las bandas.

El desgaste físico y el clima de Barranquilla: Jugar en el Metropolitano exige administrar energías desde el primer minuto. El equipo que logre sostener la intensidad sin desordenarse atrás tendrá una ventaja decisiva en el segundo tiempo.

Goleadores probables

Por Boca Juniors: Miguel Merentiel es la principal carta ofensiva por su olfato y presencia en el área, bien acompañado por la llegada de hombres de segunda línea o la jerarquía de Enner Valencia en momentos decisivos.

es la principal carta ofensiva por su olfato y presencia en el área, bien acompañado por la llegada de hombres de segunda línea o la jerarquía de en momentos decisivos. Por Atlético Mineiro: Bernard aparece como el mayor generador de peligro en jugada, junto a opciones como Reinier o Tomás Cuello para atacar el segundo palo y las segundas jugadas.

Resultado definitivo pronosticado

Pronóstico: Boca Juniors 2 – 1 Atlético Mineiro (en los 90 minutos).

Espero un arranque parejo y disputado en el que Atlético Mineiro logre golpear en algún tramo de iniciativa, pero Boca encuentre el empate con orden y terminará imponiéndose en el cierre gracias a su eficacia en los metros finales.

Un ídolo de Boca fue tajante y aseguró que ganarán la Sudamericana: el pedido para Arruabarrena

Solo es cuestión de horas para que comience la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a Boca y Atlético Mineiro en un duelo decisivo que tendrá lugar en Barranquilla, Colombia. Ambos equipos ya están en el territorio colombiano, palpitando el partido que puede marcar el final de una racha negativa histórica para el xeneize y, también, en los Galo, debido a que perdieron cuatro finales consecutivas en los últimos años.

El hincha xeneize llega ilusionado para el partido en el Metropolitano Roberto Meléndez por el rendimiento que mostró en el último tiempo el equipo que lidera estratégicamente el Vasco Arruabarrena y que, adentro del campo de juego, es guiado por su capitán Leandro Paredes. Tal es la confianza que un exjugador histórico de la institución lanzó un pronóstico contundente.

El histórico jugador que augura un buen resultado para Boca

“Estoy seguro que Boca va a ganar el sábado. El equipo está bien, juega bien y es un equipo joven. Boca no estaba bien, hace mucho que no estaba bien”. Quien lanzó esa frase contundente fue Ángel Clemente Rojas, una gloria del club por su paso entre 1963 y 1971 en el que consiguió cinco títulos.

A su vez, en diálogo con el periodista Rodrigo Rea, agregó: “Pero con estos chicos más el técnico ya se arregló todo y parece que este equipo no para y esto va a seguir mucho tiempo porque hay chicos que juegan bien de verdad”.

El jugador que no puede faltar en el 11 inicial, según Rojitas

“(Tomás) Aranda tiene que jugar de movida, no entrar en el primer tiempo o en el segundo tiempo, tiene que jugar de movida, por qué es el mejor y tiene que estar. Es un fenómeno, juega muy bien al fútbol y juega con sus amigos", dijo sobre el '10' del equipo.

Cabe recordar que el jugador viene de una lesión en el peroné y apenas sumó algunos minutos frente a Defensa y Justicia y Banfield, en los cuáles no se mostró de la mejor manera como había acostumbrado.

El destacado elogio para Paredes

“El es el que maneja todo, es un fenómeno, y los que están al lado lo acompañan muy bien. Ya está en la bandera de los ídolos, no tengo dudas, la gente lo quiere y encima es un fenómeno como jugador, ya es un ídolo de Boca “, sumó sobre el capitán del equipo.