Ya faltan dos días para la final de la Copa Sudamericana y Boca ajusta cada detalle de su preparación para llegar de la mejor manera al partido del sábado ante Atlético Mineiro . Con el calor de Barranquilla como uno de los factores a tener en cuenta, el Xeneize ajustó parte de su logística en Colombia para favorecer la adaptación de sus futbolistas: entrenará por la tarde, en el mismo horario de la definición.

Ya instalado en la concentración en el Hotel Estelar Alto Prado, que funcionará como base del plantel durante toda su estadía, el cuerpo técnico diagramó una preparación que tendrá especial atención en las condiciones climáticas que se esperan para el encuentro decisivo. De hecho, el propio Rodolfo Arruabarrena reveló que es una cuestión que internamente tienen en consideración ni bien pisó suelo colombiano en la noche del miércoles: "Ya veremos el tema del calor y humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas".

En ese sentido, con una máxima pronosticada de 32 grados para este, Boca entrenará tanto el jueves como el viernes a la hora de la final, prevista para las 17.30 de Colombia y las 19.30 de Argentina. La intención es que los jugadores se familiaricen con las temperaturas y el contexto en el que deberán afrontar en el partido con Mineiro.

Otro de los cambios estuvo relacionado con el escenario de las prácticas. Inicialmente, las prácticas estaban previstas en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente se trasladarán al Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934.

Control antidoping sorpresa en la concentración de Boca en Barranquilla

Boca recibió una visita particular en Barranquilla, donde se encuentra concentrado para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. En medio de la preparación para el partido decisivo, la CONMEBOL realizó un control antidoping a todos los integrantes del plantel profesional, como parte de los procedimientos de fiscalización que lleva adelante habitualmente en sus competencias.

La revisión se produjo durante la estadía del equipo argentino en Colombia y sorprendió por el momento elegido, aunque no se trata de una situación extraordinaria. El organismo sudamericano tiene entre sus facultades la posibilidad de realizar controles tanto durante las competencias como fuera de ellas, sin necesidad de comunicar previamente cuándo se llevarán adelante.

En este caso, la totalidad de los futbolistas de Boca quedó a disposición de los representantes encargados de efectuar los estudios. La medida forma parte de los mecanismos de prevención y control que establece la entidad para garantizar la transparencia deportiva en sus torneos.

Los controles antidopaje forman parte de los protocolos establecidos por la Confederación Sudamericana. El reglamento contempla la posibilidad de realizar pruebas dentro y fuera de competencia, mediante análisis de orina o sangre, y establece que los jugadores pueden ser notificados sin que exista un aviso previo sobre el momento de la revisión.