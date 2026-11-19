River recibió la buena noticia de que podrá contar con el lateral derecho antes de lo pensado tras ser expulsado en el superclásico.

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó en cuenta el descargo realizado por River y decidió reducir la sanción a Gonzalo Montiel , por su expulsión en el superclásico ante Boca. Las tres fechas que debía cumplir originalmente pasaron a ser dos, según la información del periodista Germán García Grova.

Contando el encuentro ante Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, al lateral derecho solo le queda cumplir un solo partido, por lo que podría volver para un eventual encuentro de cuartos de final del campeonato.

Para que Leo Ponzio pueda recuperar a uno de los referentes del equipo, primero el Millonario deberá vencer a Lanús el domingo en el Monumental. River está urgido de ser campeón en el Clausura porque es la última carta que le queda para clasificar a la Copa Libertadores del 2027.

El TDD de #AFA decidió reducir UNA fecha la sanción a Gonzalo Montiel



Estará disponible si #River clasifica a cuartos de final. pic.twitter.com/fLULkTW3kD — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 19, 2026

El equipo que piensa Ponzio para enfrentar a Lanús

Ponzio habría decidido que el defensor Lautaro Rivero sea titular en lugar de Lucas Martínez Quarta para el partido de octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Lanús de este domingo en el estadio Monumental.

En el actual Clausura, Rivero apenas había sido titular como lateral izquierdo frente a Rosario Central y había sumado minutos sobre el cierre ante Argentinos Juniors y Banfield. No obstante, el zaguero aprovechó las sanciones de Martínez Quarta: marcó el 1-0 de la victoria frente a Racing, tuvo una buena actuación en el Superclásico y formó una defensa segura junto a Otamendi (ubicado como primer marcador central) en el triunfo ante Aldosivi.

Otra de las sorpresas es que, con tan solo un partido en Primera, Santiago Espíndola se perfila para ser titular en River frente a Lanús el próximo domingo desde las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura. El juvenil le ganaría la pulseada a Lucas Silva y aprovecharía las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera para hacerse con un lugar en el once.

Fausto Vera quedó descartado para el partido ante Lanús, sigue con molestias.



Andrada y Espíndola será la mitad de cancha de River.



@GustavoYarroch pic.twitter.com/ZWosscNACD — (@maxpugliese92) November 19, 2026

Junto a Tobías Andrada conformarán el eje central junto a Tomás Galván y Thiago Almada, mientras que en la delantera Lucas Beltrán volverá a imponerse sobre Sebastián Driussi para acompañar a Ángel Correa luego de anotar frente al conjunto marplatense.

El reemplazante del suspendido Montiel será Giovanni González, mientras que Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña se mantienen sólidos en el once titular.

Aníbal Moreno se pierde el resto del año con River

Aníbal Moreno deberá ser operado de una discopatía lumbar y se pierde el resto de la temporada. Esto fue confirmado por el periodista Germán García Grova, que aseguró que la prioridad del jugador, que se había realizado bloqueos en la espalda para evitar una cirugía en principio, es volver en la pretemporada del 2027 y estar disponible en el arranque del año.

ANÍBAL MORENO SERÁ OPERADO por la discopatía lumbar y SE PERDERÁ TODO LO QUE RESTA DEL 2026.



Vía @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/ZkK5WeiNAs — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 17, 2026

Además, Fausto Vera, que sería su reemplazante natural como volante central sufre de una tendinitis crónica en su talón derecho, que no lo deja regresar a las canchas a pesar de haberse recuperado del desgarro en el isquiotibial de la misma pierna.