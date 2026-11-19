El equipo de Diego Placente cayó en la primera fecha de la fase de grupos y perdió su margen de error.

La Selección argentina tuvo un estreno para el olvido en el Mundial sub 17 de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente perdió 2-0 frente a Australia y dejó una imagen preocupante, especialmente por los errores individuales que terminaron condicionando un encuentro que había comenzado con buenas posibilidades para la Albiceleste.

Argentina tuvo momentos favorables durante la primera mitad y contó con oportunidades concretas para abrir el marcador. Tobías Goytía estuvo cerca después de recibir un centro de Alex Cardozo, mientras que Giovanni Baroni probó desde afuera del área y obligó a una buena intervención del arquero australiano Charlie Wilson-Papps.

El conjunto oceánico también generó peligro, principalmente aprovechando los espacios a espaldas de la defensa argentina. Sin embargo, el marcador no se movió antes del descanso.

Uno de los momentos destacados del primer tiempo fue el reclamo argentino por una posible mano dentro del área australiana. Placente utilizó la tarjeta verde para solicitar la revisión de la jugada, pero el árbitro canadiense Michael Venne mantuvo su decisión y no sancionó penal.

El panorama cambió en el complemento. Argentina volvió a tener una oportunidad mediante una buena combinación ofensiva que terminó con un remate impreciso de Facundo Salinas, pero después llegaron las equivocaciones que definieron el resultado.

A los 15 minutos, un lateral de Australia encontró mal parada a la defensa nacional. Julio Coria salió lejos para intentar despejar y quedó pagando. Akol Akon aprovechó el espacio, ingresó por la derecha y envió un centro rasante que encontró el desafortunado desvío de Álvaro Güich. El capitán argentino terminó convirtiendo contra su propio arco.

Gol de Australia A los 60', Güich convirtió en su propio arco y Argentina cae 0-1 en su debut en el Mundial Sub-17.¡VAMOS, PIBES! https://t.co/RY30m5TJFY — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

Con la ventaja, Australia fue disciplinado para defenderse y Argentina no logró rematar nunca con claridad, pese a algunas jugadas colectivas.

Once minutos más tarde llegó el segundo. La defensa albiceleste quedó mal parada en un pase profundo y Akon se fue mano a mano con Valentín Reigia, lo eludió con un amague y empujó la pelota al arco vacío para establecer el 2-0.

¡AUSTRALIA LLEGÓ AL 2-0!Akon amagó a Reigia y, tras chequeo de VAR, puso el segundo.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC https://t.co/jXl0lR5dJG — DSPORTS (@DSports) November 19, 2026

En el tramo final, Ulises Vallejo recibió la tarjeta roja por una dura infracción sobre un adversario. Con un hombre menos y dos goles de desventaja, la Selección ya no encontró respuestas para modificar el resultado.

Argentina tendrá que recuperarse ante Mozambique

La derrota representa un llamado de atención para el equipo de Placente, que llegó a Qatar después de conseguir el subcampeonato en el Sudamericano de la categoría. El potencial del plantel está fuera de discusión, pero el debut dejó en evidencia problemas defensivos y falta de eficacia en los metros finales.

De todas maneras, el formato del campeonato permite mantener las expectativas. El Mundial cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

El próximo compromiso de Argentina será el domingo 22 de noviembre, desde las 12.30, frente a Mozambique, que tuvo un comienzo contundente y goleó 4-0 a Dinamarca. La Albiceleste cerrará la fase de grupos el miércoles 25 ante el seleccionado danés.

Después de un estreno marcado por los errores y una derrota que dejó preocupación, Argentina tendrá que reaccionar rápidamente para no complicar sus posibilidades de clasificación.