Nico Paz fue una de las grandes figuras en el triunfo por 7 a 0 de la Selección Argentina ante Costa Rica en Córdoba. El jugador de 22 años, que juega en el Como de la Serie A de Italia , marcó un doblete y demostró que que la camiseta albiceleste no le pesa, así como tampoco los comentarios de los hinchas que empiezan a compararlo con Lionel Messi y pide que sea el heredero de la camiseta número 10.

El talentoso volante ofensivo nació en Tenerife, España, pero que posee la nacionalidad argentina por su padre, el ex futbolista Pablo Paz. Sus buenas participaciones a nivel club, hicieron que Lionel Scaloni le diera su voto de confianza para demostrar en el campo lo que es capaz de hacer con la pelota. Y no defraudó con dos golazos ante el seleccionado centroamericano. En medio de los elogios, Fabián, el tío de Nico Paz, brindó una entrevista en la que reveló un asombroso encuentro que tuvo su sobrino con Celia Cuccittini , la madre de Lionel Messi, en el día de la despedida del astro rosarino en el Monumental ante Benín.

“Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo, jugar con él y ya eso fue como tocar el cielo con las manos. Como que no se la cree. Y además, al no vivir acá, no tiene tanto la presión como otros jugadores de jugar bien. Ustedes saben cómo es esto. Acá el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión, con otra locura. Entonces, él se sorprende mucho todavía”, comenzó a diciendo Fabián en una charla con Toti Pasman en Radio La Red.

Luego, contó la anécdota con Celia Cuccittini que lo sorprendió: “Es más, en el último partido que yo lo fui a ver, que fue el de la despedida de Messi, Nico salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Entonces, la fue a saludar porque la conocía y la madre de Messi le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’. Cuando estaba en el auto esperándolo y salió, estaba shockeado y me dijo: ‘No me la puedo creer lo que me acaba de pasar’. Y contó eso como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo. Fue genial la emoción que le generó”.

Los elogios de Lionel Scaloni al joven talento

Por su parte, Lionel Scaloni se refirió al partido de Nico Paz en la conferencia de prensa posterior a la goleada ante Costa Rica y dijo: “Es un jugador que todavía puede dar más y hoy ha hecho un partido muy bueno. Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él, ha jugado estos dos partidos muy bien, se ha hecho cargo en muchas ocasiones”.

“En principio, se lo lleva de la manera que estamos haciendo. El hacerle entender que él solo no va a resolver el partido, que lo resuelve el equipo, y que después tiene estas pinceladas que tuvo hoy y que lo que hace es ayudar al equipo con todo lo que él tiene. Primero está el equipo, si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico, Franco (Mastantuono) y todos los jugadores que vengan. Ellos entienden el mensaje”, agregó el estratega que renovó su contrato con la Selección hasta 2030.