Vezenkov forzó la prórroga desde casi mitad de cancha y Joseph sentenció el 97-95 ante Maccabi en una definición difícil de explicar.

Olympiacos protagonizó una de las definiciones más increíbles de la temporada del básquet europeo al vencer 97-95 a Maccabi Tel Aviv en Chipre , después de sobrevivir dos veces cuando el partido parecía completamente perdido. Primero apareció Sasha Vezenkov con un triple desde prácticamente mitad de cancha para mandar el encuentro a tiempo extra. Luego, Corey Joseph convirtió otro lanzamiento de tres sobre el cierre del alargue para completar la remontada.

La primera secuencia comenzó cuando Maccabi tenía prácticamente asegurado el triunfo. Dos libres de Jaylen Hoard dejaron el marcador 82-77 cuando restaban apenas 16 segundos del último cuarto. Donta Hall respondió con otros dos desde la línea y redujo la diferencia a tres, aunque los israelíes todavía tenían la posesión.

Todo cambió después de un lanzamiento fallado de Yam Madar . Olympiacos recuperó la pelota y, con apenas 1,4 segundos , Codi Miller-McIntyre sacó desde el fondo buscando una última oportunidad.

El pase llegó a Vezenkov cerca de la mitad de la cancha. El búlgaro recibió, giró y lanzó inmediatamente. La pelota viajó con una parábola altísima y terminó entrando justo antes de que se agotara el reloj. El 82-82 obligó a jugar cinco minutos más cuando Maccabi ya se sentía ganador.

El básquet dejó otro final increíble en el alargue

El tiempo suplementario repitió prácticamente el mismo libreto. Con menos de medio minuto por jugar, Keaton Wallace convirtió un triple que puso a Maccabi 95-91 y volvió a dejar al conjunto griego contra las cuerdas.

Vezenkov intentó responder desde afuera y falló, pero Olympiacos recuperó el rebote y la pelota terminó en manos de Evan Fournier. El francés lanzó desde una esquina con dos defensores encima y convirtió el 95-94.

Entonces llegó otro error decisivo. Maccabi sacó desde el fondo, pero Bonzie Colson no consiguió controlar el balón, que le golpeó en la pierna y volvió a salir. La posesión quedó nuevamente para el equipo griego.

Fournier penetró buscando la definición, se encontró con la defensa y descargó hacia Joseph. El estadounidense recibió afuera del perímetro y lanzó sin bajar la pelota. Su triple entró cuando prácticamente sonaba la bocina y estableció el 97-95 definitivo.

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La victoria tuvo como figura excluyente a Vezenkov, que terminó con 37 puntos, nueve rebotes y seis triples convertidos en diez intentos. Además, registró una valoración de 41 y jugó más de 39 minutos. Joseph aportó 14 puntos y cinco asistencias, mientras que Fournier terminó con 16 tantos y cinco pases gol. Del otro lado, Wallace fue el máximo anotador de Maccabi con 18.

El desarrollo general había sido cambiante. Olympiacos dominó el comienzo y llegó al descanso arriba 49-36, pero Maccabi reaccionó en la segunda mitad hasta quedar a segundos de ganar tanto en el tiempo regular como en la prórroga.

No pudo cerrar ninguna de las dos oportunidades. Dos triples en situaciones límite transformaron una derrota prácticamente consumada en una victoria que quedará entre las definiciones más recordadas de la temporada de Euroliga, donde se confirmó que en este deporte cada posesión puede cambiarlo todo.