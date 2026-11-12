Así quedaron los cruces de playoffs del Pre Federal de básquet: cómo se define el descenso

Se viene la etapa decisiva para el torneo de primera división de básquet masculino en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

El último capítulo de la fase regular del Pre Federal de básquet resolvió lo que faltaba. Con Pérfora como dueño del "1" y Deportivo Roca siendo el "2", restaban saber la ubicación de los otros seis equipos de la zona Campeonato. El clásico de Plaza Huincul fue para el infarto y se lo quedó el Verde, Independiente prevaleció por poco ante Pacífico en el derbi neuquino y las victorias de Club Plottier y Atlético Regina fueron por paliza.

Los playoffs comenzarán el próximo domingo y todas las series se resolverán al mejor de tres partidos. Además de la clasificación para la Liga Federal del año que viene, también habrá un descenso y se disputará una promoción.

Pérfora corrió casi todo el partido de atrás y perdía por siete a falta de menos de un minuto, pero se lo dio vuelta a Petro en el clásico. La bomba decisiva de Julián Ruiz faltando 3 segundos resolvió el partido a favor del Verde por 79 a a 76.

Como el Rojo ganó y el Matador quedó último, el clásico de Plaza Huincul se repetirá en playoffs.

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El duelo rionegrino fue para Atlético Regina, que fue claramente superior, llegó a sacarle 30 de diferencia a Deportivo Roca y lo venció 94 a 71. Marcos Revello la rompió con 25 puntos. La visita jugó sin su figura Matías Alluchón y con el freno de mano puesto.

Club Plottier hizo lo propio ante Centro Español con una sólida actuación en casa. Fue 83 a 58 con Gabriel Spinaci y Leandro Tapia como figuras y ahora también se enfrentarán en la postemporada.

El clásico de la capital quedó en manos de Independiente, que festejó sobre Pacífico por el 73 a 69 en La Caldera. Determinante Joaquín Marcón, autor de 24 puntos.

El Deca zafó en el desempate. En el mano a mano con Regina perdía y quedaba quinto, pero como Club Plottier tuvo el mismo registro (7-9), el criterio para resolver entre tres equipos es el de más partidos ganados entre sí. Allí Pacífico logró tres victorias, una más que el albo, y por eso se metió cuarto.

Los cruces de playoffs

Pérfora y Deportivo Roca comenzarán jugando en casa y parten como favoritos ante Petro y el Rojo respectivamente, pero saben que no se pueden relajar porque en la fase regular el trámite del juego entre sí se fue emparejando.

Centro Español entró tercero pero la tendrá fácil, porque el rival será nuevamente el vecino de la ciudad. La serie comenzará en El Templo, se mudará a "El Histórico" del Club Plottier y en caso de ser necesario se definiría en el estadio del Torito.

Por su parte, la llave entre Pacífico y Regina asoma como la más pareja. El domingo pondrán primera en El Viejo Ramírez, después se mudarán a La Perla del Valle y, si es necesario, regresarán al reducto del Deca para un hipotético tercer juego.

Cómo se define

Los cuatro ganadores de cuartos de final, pasarán a semis y se clasificarán para la Liga Federal del año que viene. Los que pierdan, se verán las caras en dos llaves cuyos ganadores finalizarán su participación y también lograrán su boleto a la Liga.

Finalmente, los dos que pierdan estos últimos cruces, se enfrentarán entre sí en el play-out por no descender, donde el vencedor tendrá una vida más y disputará una promoción contra el subcampeón de la zona ascenso.

En todas las series de playoffs, la ventaja de localía siempre favorecerá al mejor ubicado en la fase regular.