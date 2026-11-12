El pronóstico de la IA para la final entre Estudiantes de LP e Independiente Rivadavia por Supercopa Argentina

Este jueves el fútbol argentino estará atravesado por la final del trofeo nacional que disputarán en el interior del país. Qué reveló la IA.

Luego de la heroica de Boca para ganar el título de Liga Profesional de Fútbol y las primeras miradas por lo que será la primera fecha FIFA de la Selección argentina sin Lionel Messi al frente, en el fútbol argentino se define un título: se trata de la Supercopa Argentina, título que estará en juego este jueves en un partido único entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En torno a este duelo que tendrá lugar este jueves desde las 20 en el estadio en el estadio Gigante de Alberdi, de Córdoba, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico al respecto y se animó a dar por sentado que habrá un ganador en la jornada.

"El pronóstico para la gran final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata (ganador del Trofeo de Campeones) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) en el estadio Julio César Villagra (Gigante de Alberdi) señala un duelo parejo pero con ventaja para el Pincha", comenzó diciendo.

La figura de Estudiantes que se desgarró a menos de tres semanas de la final de la Copa Libertadores.

Quién será campeón: Estudiantes de La Plata .

. Resultado exacto pronosticado: Estudiantes 2 - 1 Independiente Rivadavia .

. Análisis general: El conjunto platense parte como leve favorito en las previas y en los mercados de apuestas gracias a su jerarquía en partidos de eliminación directa y finales a partido único. Sin embargo, la Lepra mendocina llega con la ilusión intacta de sumar su segunda estrella oficial y planteará un esquema combativo.

Posibles Goleadores

Por Estudiantes de La Plata: Guido Carrillo o Edwuin Cetré aparecen como las cartas principales de peso en el área rival y en transiciones rápidas.

Por Independiente Rivadavia: Sebastián Villa (clave con su velocidad y desequilibrio, además de ser una amenaza constante en pelota detenida o penales) o Álex Arce.

La figura de Estudiantes que se desgarró a menos de tres semanas de la final de la Copa Libertadores

A tres días de la definición de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y con la final de la Copa Libertadores en el horizonte, en Estudiantes de La Plata se encendieron las alarmas por la lesión de una de sus figuras. Se trata de Joaquín Correa, quien nuevamente sufrió una lesión muscular, esta vez un desgarro grado dos en el bíceps de su pierna derecha, según informó el parte médico publicado por el Pincha en sus redes sociales.

Vale la pena recordar que el delantero de 32 años se lesionó en el empate 1-1 ante Talleres en Córdoba el último sábado, encuentro en el que tuvo que abandonar el campo de juego a los 24 minutos del segundo tiempo. Ante este panorama, el Tucu quedó descartado para el duelo del próximo jueves a las 20 ante la Lepra Mendocina en Córdoba, en el que los dirigidos por Alexander Medina irán en búsqueda de una nueva vuelta olímpica.

En principio, la idea del cuerpo técnico es que el ex Inter y Lazio afronte su recuperación con el objetivo de estar disponible para la final del certamen continental ante Palmeiras en Montevideo el próximo 28 de noviembre. Si bien se espera que pueda estar a disposición del Cacique ante el Verdao, al tratarse de una lesión más grave de lo esperado, llegaría con lo justo desde lo físico y sin ritmo futbolístico, además de que no compartiría muchos entrenamientos junto al resto del plantel.

Esta no es la primera lesión que sufre Correa desde su regreso al Pincha en agosto. También había padecido una dolencia muscular en el duelo ante Corinthians en San Pablo, que lo marginó varias semanas de las canchas. Además, en la revancha ante Flamengo en el Maracaná, recibió un golpe que le provocó un hematoma y lo sacó del campo de juego.