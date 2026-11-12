Materazzi comparó el cabezazo de Zidane con la muerte de Jesús de Miguel y fue inoportuno: "Me hizo dar gracias a dios"

Mientras comparaba la trágica jugada en el fútbol español con el histórico cabezazo en el pecho de Zinadine Zidane en el Mundial 2006, el exjugador fue polémico.

Las últimas semanas fueron de sumo dolor en el fútbol internacional cuando se conoció la muerte del delantero del Tenerife de España Jesús de Miguel luego de recibir un golpe con la rodilla del arquero rival durante un partido. Esa noticia que recorrió el mundo generó un dolor enorme en los fanáticos del fútbol que pusieron en tela de juicio el accionar y demostraron todo su dolor al respecto.

Unas semanas más tarde de ese episodio doloroso, la exfigura mundial del deporte que reina a nivel mundial Marco Materazzi lanzó una frase que generó un sinfín de críticas y repercusiones. Es que comparó este episodio que decantó en la muerte del delantero con el histórico cabezazo que recibió del francés Zinadine Zidane durante el Mundial Alemania 2006, en un duelo entre Italia y Francia.

Durante una entrevista con La Gazetta dello Sport, el histórico jugador soltó: "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese arquero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta. ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?“.

A su vez, en otra parte del relato, agregó: “Lo afronté y le di la mano. Me dijo: ‘No te preocupes, son cosas del pasado‘”, aunque luego agregó que Zidane lo negó: “Dijo que me había confundido con un aficionado. Es una pena. Hubo una oportunidad para hacer las paces, pero luego se echó atrás en todo”.

Qué reveló la autopsia de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un choque durante un partido en España

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que murió después de sufrir un fuerte choque durante un partido de la Segunda División de España, determinó que la causa de su fallecimiento fue un "traumatismo torácico de carácter accidental". El dictamen fue entregado este miércoles a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, a cargo de la investigación judicial.

El estudio fue realizado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife. Si bien estableció una causa compatible con la muerte del delantero de 30 años, los especialistas aclararon que todavía no se trata de un informe definitivo.

Para completar las conclusiones, restan incorporarse los resultados de los análisis toxicológicos y los estudios médicos que le practicaron durante su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El jugador ingresó el lunes, después de desplomarse sobre el césped, y murió el martes a las 8 de la mañana.

Cómo fue el choque que terminó con la vida del futbolista

La tragedia ocurrió durante los minutos de descuento del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha sin advertir la llegada del arquero rival, Jesús Owono.

El guardameta saltó y le dio un fuerte rodillazo en el pecho. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió posteriormente la acción en el acta como una intervención con "fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa". Por esa acción, Owono recibió una tarjeta roja directa.

De Miguel se tomó el rostro por el dolor y se desplomó segundos después. Los médicos ingresaron rápidamente al campo para asistirlo, pero durante la atención sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

La Justicia también investiga la asistencia médica

La causa quedó en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y no se limita a determinar las circunstancias del impacto. Los investigadores también analizan la atención médica que recibió el futbolista sobre el césped y las condiciones en las que se realizó su traslado en ambulancia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que toda muerte sin una causa natural identificada de manera inmediata queda sujeta a un procedimiento judicial de oficio, independientemente de las circunstancias en las que se haya producido.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el caso derive en un proceso penal, al considerar que el choque ocurrió durante una acción propia de la competencia deportiva. Sin embargo, la investigación continúa y la jueza aguarda las pericias pendientes antes de tomar una decisión.