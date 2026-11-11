Fue número 1 del ranking mundial, ganó dos Grand Slam y ahora da vueltas por el mundo como mochilero

Ocupó el lugar más alto del escalafón del tenis internacional por largo tiempo y supo destacarse entre los mejores.

Fue uno de los deportistas icónicos de su tiempo como profesional. Luego de retirarse, trabaja como entrenador de tenistas , aunque en su vida personal ha sorprendido. Marat Safin supo estar en la cima del tenis mundial. Fue número uno del ranking ATP, conquistó dos títulos de Grand Slam y protagonizó algunos de los momentos más recordados de comienzos de siglo. Sin embargo, lejos de las exigencias del circuito profesional, el ruso hoy disfruta de otra clase de desafíos: recorrer el mundo, conocer nuevos lugares y compartir sus experiencias.

A sus 46 años, Safin volvió a llamar la atención en las redes sociales con las imágenes de su extenso viaje por Perú . Luego de haber girado por distintos países en los últimos años, publicó dos posteos en Instagram en los que mostró distintas postales de su recorrido por Lima, Trujillo, Huarmey, Barranco y Miraflores , con escenas cotidianas, platos típicos, paisajes urbanos y varias travesías a caballo.

La primera publicación apareció el 31 de octubre y estuvo integrada por nueve fotografías. Entre las imágenes se pudieron ver calles, un puente bajo la lluvia, un partido de metegol, una lectura de tarot, tortas coloridas y un plato de ceviche. Una de las postales gastronómicas llamó la atención del tenista peruano Ignacio Buse , quien comentó: “Cevichasoooo”.

El segundo álbum llegó el 9 de noviembre y reunió otras 12 imágenes. En varias de ellas, Safin aparece montado a caballo durante su recorrido por territorio peruano. Esa particularidad tampoco pasó inadvertida para sus colegas: Tommy Haas, ex número dos del mundo, le dejó un comentario en inglés en el que le preguntó cuántas veces había tenido que cambiar de caballo.

El recorrido también incluyó una parada en Trujillo. El medio local Siente Trujillo informó que el ruso estuvo allí el 1 de noviembre y posó frente a la iglesia de San Agustín, ubicada en el centro histórico, cerca del Mercado Central. Luego continuó hacia Huarmey, en la región de Áncash, donde aprovechó para probar ceviche.

Otra de las postales lo mostró frente a la iglesia de San Lázaro, en Lima. En general, las fotografías reflejaron una experiencia alejada de los torneos, las raquetas y la competencia: Safin eligió ropa informal y compartió momentos de su vida cotidiana durante la travesía.

De la cima del tenis a un recorrido por Perú

El viaje también tuvo un capítulo relacionado con el deporte. El lunes 9 de noviembre, Safin estuvo en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores, donde asistió como espectador al Lima Challenger. Su presencia generó sorpresa entre los asistentes, que se acercaron para saludarlo, pedirle selfies y fotografiarse con él.

La visita coincidió con el debut del peruano Arklon Huertas del Pino, quien perdió ante el argentino Lautaro Midón, y con la clasificación del chileno Nicolás Jarry al cuadro principal.

La trayectoria de Safin explica el interés que despierta cada una de sus apariciones. El ruso llegó a la cima del ranking ATP, obtuvo 15 títulos individuales y levantó dos trofeos de Grand Slam: el US Open de 2000 y el Abierto de Australia de 2005. Se retiró del tenis profesional en 2009.

Perú, además, no es un destino nuevo para él. En una entrevista con el diario Marca en 2018, había contado que viajaba al país desde hacía varios años para participar en ceremonias de ayahuasca. “Desde hace varios años voy a Perú para hacer ayahuasca”, había explicado. También señaló que en algunas oportunidades estuvo acompañado por su hermana Dinara Safina, quien también fue tenista profesional.

Ahora, sus publicaciones volvieron a mostrar ese vínculo con el país sudamericano. Esta vez, las imágenes no tuvieron como protagonistas los trofeos ni las canchas que lo llevaron a ser número uno del mundo, sino los paisajes, la comida, los caballos y los encuentros con la gente durante su recorrido.