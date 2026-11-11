River quiere romper el mercado con un arquero mundialista

El Millo busca un futbolista que reemplace a Santiago Beltrán, que dejaría pronto el club para seguir en Europa.

River empieza a moverse en el mercado de pases con una búsqueda puntual: reforzar el arco. Ante la posibilidad de que Santiago Beltrán deje el club, la dirigencia comenzó a analizar alternativas y apareció un nombre de peso internacional: Yassine Bounou , el arquero marroquí que actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita.

La información fue revelada por el periodista Luciano Castañares , quien señaló que el guardameta de 35 años es el principal apuntado para ocupar ese lugar.

Por ahora, los movimientos están en una etapa inicial: desde River ya realizaron contactos informales con el entorno del futbolista para conocer detalles de su situación contractual y las condiciones que podrían abrir la puerta a una eventual negociación.

No se trata de una operación sencilla. Bounou tiene vínculo con Al-Hilal hasta el 30 de junio de 2028, un detalle que obliga a River a evaluar qué posibilidades existen para avanzar. Cualquier intento concreto deberá contemplar tanto la postura del club saudí como la voluntad del arquero de analizar un cambio de destino.

El nombre, de todos modos, no pasa inadvertido. Bounou construyó una carrera internacional que lo llevó a convertirse en uno de los arqueros más reconocidos de su generación. Su recorrido por el fútbol español y, especialmente, sus actuaciones con la selección de Marruecos le dieron una importante proyección.

Su gran actuación

Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue el Mundial de Qatar 2022, donde integró el equipo marroquí que alcanzó las semifinales y consiguió un histórico cuarto puesto. En aquella Copa del Mundo, sus intervenciones fueron determinantes para que su selección eliminara a España en los octavos de final y a Portugal en cuartos.

Después de destacarse en el Sevilla, con el que conquistó dos ediciones de la Europa League, Bounou continuó su carrera en Arabia Saudita. Desde entonces defiende el arco de Al-Hilal, uno de los clubes más importantes del fútbol de ese país.

Para River, su posible llegada representaría una apuesta de jerarquía y experiencia internacional en un puesto que la dirigencia busca cubrir si finalmente se concreta la salida de Beltrán. Sin embargo, todavía no hay una oferta formal ni una negociación abierta: el primer paso fue conocer la situación del futbolista y las condiciones de una eventual operación.

Así, Bounou aparece como el principal nombre en la carpeta de River para reforzar el arco. La posibilidad está sobre la mesa, aunque su contrato vigente y el peso de su actualidad en el fútbol saudí anticipan una negociación compleja si el interés se transforma en una propuesta concreta.

Su amor por River

En más de una oportunidad, el arquero habló con TyC Sports y contó su fanatismo por el Millo. Incluso recibió un saludo y la camiseta de Ariel Ortega, uno de los máximos ídolos de la institución.

Al mismo tiempo, Bono le envió su buzo de arquero.