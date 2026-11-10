De la recordada frase del "silencio atroz" en River a buscar la intendencia de su pueblo

Fue capitán del Millo y quedó marcado por una de las frases más recordadas -y repudiadas- por los hinchas.

La vida de Oscar Ahumada dio un giro muy lejos de las canchas. El exmediocampista de River , que quedó asociado para siempre a la frase del “silencio atroz” después de la eliminación ante San Lorenzo en la Copa Libertadores 2008, decidió incursionar en la política y ahora tiene un nuevo objetivo: convertirse en intendente de Zárate , el lugar donde nació y creció.

Ahumada fue presentado como nuevo integrante del espacio político Hechos , que lideran los hermanos Santiago y Manuel Passaglia . La incorporación se anunció a través de un video publicado en las redes sociales de Manuel, en el que ambos aparecen ingresando a una cancha de fútbol.

En las imágenes, el exjugador se acerca al campo con una pelota y besa el césped. Allí, Passaglia le plantea el desafío de trasladar su compromiso deportivo a la política: “Si le metés la mitad de la garra y del corazón que le pusiste al fútbol, en poco tiempo a Zárate lo das vuelta”.

Ahumada respondió con una frase que refleja cómo pretende encarar esta nueva etapa: “Yo vengo del deporte, como decía. Para mí, no sé jugar de otra manera. Me siento cómodo trabajando en equipo”.

De capitán de River a una salida marcada por la polémica

El nombre de Ahumada quedó grabado en la memoria de los hinchas de River por una declaración que realizó después de uno de los golpes más duros de la historia reciente del club.

El 8 de mayo de 2008, el equipo dirigido por Diego Simeone quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a San Lorenzo, en los octavos de final. River había perdido 2-1 en la ida, pero en la revancha en el Monumental consiguió ponerse 2-0 arriba y parecía tener la clasificación encaminada.

Sin embargo, el Ciclón reaccionó incluso después de quedarse con dos jugadores menos. Gonzalo Bergessio marcó dos goles en apenas tres minutos y estableció el 2-2 que dejó afuera al Millonario.

Después del encuentro, todavía sobre el campo de juego, Ahumada hizo una lectura del comportamiento de la tribuna que generó una enorme polémica.

“Cuando el partido se puso 2 a 1 se escuchó un silencio atroz”, expresó el mediocampista. La frase cayó muy mal entre los hinchas, que sintieron que el capitán los responsabilizaba por no acompañar al equipo en el momento más complicado.

Oscar Ahumada en aquel increíble 2-2 de #SanLorenzo a #RiverPlate por #Libertadores hace 16 años:"Se sintió ese SILENCIO ATROZ, porque fue un silencio muy grande, también se sintió en la cancha". https://t.co/pntlMo7fuO — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) May 8, 2024

El rechazo fue inmediato y la relación con el público nunca volvió a recomponerse. El propio futbolista contó tiempo después las consecuencias que tuvo aquel episodio: “Fueron a mi casa, me cortaron la calle, mi familia la pasó mal”.

Ahumada permaneció dos años más en River, pero se marchó en 2010 con una relación muy deteriorada con los simpatizantes. En total, tuvo tres etapas en el club, disputó 168 partidos, convirtió un gol y ganó tres títulos locales.

Su recorrido después del fútbol

Tras dejar Núñez, el mediocampista continuó su carrera en el exterior. Jugó en Tiburones Rojos de Veracruz, en México, y luego pasó por Rostov, de Rusia. En 2012 regresó a la Argentina para vestir la camiseta de All Boys durante dos temporadas.

Su último equipo fue Deportivo Armenio, donde se retiró en 2015. Desde entonces, mantuvo un perfil más bajo y se alejó de la exposición que había tenido durante su etapa como futbolista profesional.

La política, sin embargo, ya había aparecido en su horizonte. Ahumada se había sumado anteriormente a La Libertad Avanza, también con la intención de competir por la Intendencia de Zárate. En septiembre anunció su salida de ese espacio por diferencias internas y ahora buscará continuar su proyecto junto a los hermanos Passaglia.

El espacio Hechos busca ampliar su presencia más allá de la provincia de Buenos Aires y tiene en la mira las elecciones de 2027. En ese escenario, el exfutbolista intentará transformar su popularidad y su experiencia en el deporte en una plataforma para dar el salto a la política local.

Ahumada pasó de llevar la cinta de capitán de River a convertirse en uno de los protagonistas de una de las polémicas más recordadas por el público millonario. Ahora, a más de diez años de su retiro, busca escribir otro capítulo de su vida, esta vez lejos del fútbol y con la mirada puesta en gobernar su ciudad.