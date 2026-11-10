Durísimo: un exjugador de Boca contó cómo era el vestuario tras la final perdida ante River en 2018

En medio de un presente más que positivo para el club de La Ribera, un exjugador del club recordó el ambiente en el vestuario después de esa derrota.

Mientras Boca atraviesa un gran momento, ganando la Liga Profesional de Fútbol y con la chance de sumar más títulos como la Copa Sudamericana en esta temporada, un exjugador del club volvió a recordar la final perdida ante River en Madrid por la Copa Libertadores 2018, un episodio que marcó la historia de los clásicos entre ambos.

Consultado por el periodista Rodrigo Rea, contó detalles de la vivencia que tuvo adentro del equipo y cómo afectó en el estado de ánimo esa derrota que causó desolación.

“Yo llegué al vestuario post final de Madrid, con todo lo que eso implicaba. Para el plantel y para el club fue un golpe muy duro, muy duro encontrarse un vestuario por ahí con ese dolor que se notaba“. Quien contó esos detalles sobre el momento que atravesó el plantel fue el arquero Marcos Díaz, quien supo tener una paso glorioso por Huracán de Parque Patricios.

En su relato, agregó: “Pero uno por ahí con la experiencia que llegaba, y con los grandes que ya también estaban en el plantel, a uno lo incorporaron de la mejor manera. Escuchaban por ahí mi consejos o lo que uno decía, y se fue armando un lindo grupo que fue logrando cosas, como poder hacer un buen campeonato, salir campeón y estar por ahí peleándola en la Libertadores en ese momento. Fue un proceso que se manejó muy bien”.

“Por esa estadía anduvo también De Rossi, que fue toda una revolución su llegada al fútbol argentino. La verdad que fue una de las tantas cosas que me dio el fútbol, compartir un vestuario y un campo de juego con monstruos de esa magnitud. Después de Carlos (Tevez), obvio, la verdad que fue algo muy lindo que me ayudó y me enseñó. Él vino con una idea europea, hoy es entrenador, y vos lo veías entrenar y los movimientos, o cómo le hablaba a los chicos… aconsejaba a todo el mundo”, agregó Marcos.

Cómo fue su competencia con Esteban Andrada

“El Flaco Andrada estaba en un nivel muy grande, e incluso cuando me tocaba atajar, que quizás alternaba más, también lo hacía bien y poníamos esa vara alta los dos”, contó en su relato sobre la competencia interna con Andrada para ser titular en el equipo.

Luego, agregó: “Yo creo que por ahí ayudé muchísimo al Flaco en ese sentido como para que esté en ese nivel, porque se había hecho un grupo muy lindo. Siempre que le tocaba a él y tenía esas buenas actuaciones me ponía contento, porque yo sabía que algo tenía que ver también por la exigencia que uno le daba. Cuando me tocaba a mí, de la misma manera él se ponía feliz porque era mutuo. La exigencia nos la dábamos en la semana para rendir de la mejor manera”.

Leonel Vangioni contó que tiene debilidad por un jugador de Boca: " A mi me encanta"

Boca tiene un presente soñado. Fue campeón de la Liga Profesional de Fútbol y espera por la definición de ocho títulos que todavía puede conseguir, con un equipo que se consolida con el paso del tiempo, y se coloca como el máximo candidato por el nivel de varias figuras en el plantel que generan un sinfín de elogios por parte de todos los hinchas del fútbol argentino.

Tanto es así que incluso un ex River se deshizo en elogios para un jugador xeneize y mostró debilidad por un jugador en particular que ha tenido un rol más que importante en el once inicial. Fue Leonel Vangioni quien se animó a elegir cuál al mejor jugador del rival histórico del millonario.

Cuál es el jugador por el que Vangioni tiene debilidad

“A mi me encanta Lautaro Blanco, yo lo enfrenté en Central. Es un jugador que ya no es proyección, es presente“, dijo sobre el lateral derecho que se convirtió en uno de los referentes del plantel. Es segundo camoeón y es quien más partidos tiene jugados en el último tiempo.

A su vez, agregó: “A mi me gusta muchísimo porque tiene centro a la carrera impresionante. Ya lo tenía cuando era chico y jugaba en Central, ahora lo perfeccionó. Creo que la mayoría del ataque de Boca pasa por él“.

"ME ENCANTA LAUTARO BLANCO"



Leonel Vangioni pasó por La Noche de TyC Sports y llenó de elogios al lateral de Boca. pic.twitter.com/3dQ4HCKWiT — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2026

Para cerrar, soltó: “Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mi me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él“.