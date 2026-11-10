Leonel Vangioni contó que tiene debilidad por un jugador de Boca: "A mi me encanta"

A días del Superclásico y el campeonato con seguido por el xeneize, el ex River que hay un jugador de Boca que es de su gusto.

Boca tiene un presente soñado. Fue campeón de la Liga Profesional de Fútbol y espera por la definición de ocho títulos que todavía puede conseguir, con un equipo que se consolida con el paso del tiempo, y se coloca como el máximo candidato por el nivel de varias figuras en el plantel que generan un sinfín de elogios por parte de todos los hinchas del fútbol argentino.

Tanto es así que incluso un ex River se deshizo en elogios para un jugador xeneize y mostró debilidad por un jugador en particular que ha tenido un rol más que importante en el once inicial. Fue Leonel Vangioni quien se animó a elegir cuál al mejor jugador del rival histórico del millonario.

“A mi me encanta Lautaro Blanco, yo lo enfrenté en Central. Es un jugador que ya no es proyección, es presente“, dijo sobre el lateral derecho que se convirtió en uno de los referentes del plantel. Es segundo camoeón y es quien más partidos tiene jugados en el último tiempo.

A su vez, agregó: “A mi me gusta muchísimo porque tiene centro a la carrera impresionante. Ya lo tenía cuando era chico y jugaba en Central, ahora lo perfeccionó. Creo que la mayoría del ataque de Boca pasa por él“.

Para cerrar, soltó: “Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mi me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él“.

"ME ENCANTA LAUTARO BLANCO"



Leonel Vangioni pasó por La Noche de TyC Sports y llenó de elogios al lateral de Boca. pic.twitter.com/3dQ4HCKWiT — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2026

El tremendo elogio de un jugador de Selección para Enner Valencia: "Está cerca de ser ídolo de Boca"

Una vez más, Enner Valencia se convirtió en el superhéroe de Boca, así como lo había hecho en la definición con Racing por Copa Argentina aportando un hat trick para dar vuelta sobre la hora un partido en el que su equipo estaba 2-0 abajo. Esta vez, entró desde el banco e suplentes para convertir un tanto agónico en La Bombonera ante Defensa y Justicia para darle el título de Liga Profesional de Fútbol cuando en Rosario Central ya se festejaba.

Su situación es particular: no ha mostrado un rendimiento de alto vuelo como el que muestran sus compañeros desde que llegó el Vasco Arruabarrena a la dirección técnica del equipo, pero en situaciones complejas donde el equipo parecía estar contra las cuerdas, apareció con goles claves para ayudarlo a salir. Esta vez, incluso, su tanto valió un título.

Lo cierto es que debido a esas apariciones goleadores ha logrado calmar las críticas y cambiar esas sensaciones por aplausos. Tanto es así que en las últimas horas un jugador de Selección afirmó que está cerca de convertirse en ídolo del club.

Las palabras de un jugador de Selección

Luego de contar que desde "hace un montón de tiempo", Hernán Galíndez fue contundente en diálogo con ESPN y llenó de elogios al goleador: "Yo creo que ya está cerca de ser ídolo de Boca. Con el pase de Copa contra Racing más este gol que hizo ahora... No sé si está cerca de (Martín) Palermo, pero más o menos".

"YO CREO QUE YA ESTÁ CERCA DE SER ÍDOLO DE BOCA. CON EL PASE DE COPA CONTRA RACING MÁS ESTE GOL QUE HIZO AHORA..."



Hernán Galíndez sobre ENNER VALENCIA: ¡Amigo suyo de la Selección de Ecuador! ¿Coincidís?



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Es que más allá de su rendimiento general, donde suma seis goles y dos asistencias en 12 partidos, tuvo una incidencia altísima para que el equipo pueda decir que pelea en todos los frentes. Principalmente por el triplete a la Academia y el tanto del título ante el halcón.