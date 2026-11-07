Central gana, Argentinos pierde y Boca empata: seguí la definición en vivo

Boca , Argentinos Juniors y Rosario Central definen este sábado al Campeón de Liga en una jornada que tendrá tres partidos en simultáneo desde las 17:30 . El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia , el Bicho será local de Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto .

La pelea llega abierta, aunque Boca parte con ventaja . El equipo de Rodolfo Arruabarrena comparte la punta con Argentinos, ambos con 60 puntos , mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades .

La diferencia de gol puede resultar decisiva. Boca llega con +22, Argentinos con +12 y Central con +16, por lo que el conjunto de La Ribera depende prácticamente de sí mismo: si gana en La Bombonera, quedará con enormes posibilidades de asegurar el primer puesto de la tabla anual.

Argentinos Juniors también puede llegar a 63 puntos y necesita ganar ante Huracán mientras sigue de cerca lo que ocurra con Boca. Rosario Central, en cambio, está obligado a conseguir los tres puntos y esperar que ninguno de los dos líderes gane para poder quedarse con el título.

La definición se disputará en simultáneo y cualquier gol puede modificar el escenario. En este live blog vas a poder seguir los resultados, cómo cambia la tabla en tiempo real y todas las novedades de una última fecha que determinará al nuevo campeón.

Gol de Rosario Central que lo pone primero en la tabla de posiciones ¡¡ROSARIO CENTRAL QUIERE SER BICAMPEÓN DE LA TABLA ANUAL!! ¡¡GOL DE JULIÁN FERNÁNDEZ SOBRE EL FINAL DEL PT PARA EL 1-0 CANALLA VS. ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/PMTrRThz1d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Merentiel ponía el 1 a 0 para Boca, pero estaba en offside OFFSIDE CONFIRMADO: El VAR le dio la derecha al línea y no suma el gol de Merentiel vs. Defensa. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/tuPjdBShfc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Huracán se pone 2 a 0 frente a Argentinos Juniors ¡HURACÁN CONVIRTIÓ EL 2-0 Y COMPLICA A ARGENTINOS JUNIORS!Tras la expulsión de Paredes el Globo aprovechó para meter el segundo ante el Bicho.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTNcSc… pic.twitter.com/bqePEO4R5a — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Argentinos Juniors juega con uno menos Franco Paredes se fue expulsado. ¡SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS PARA ARGENTINOS JUNIORS!Paredes cometió una dura falta y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8N78U0qmiW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Hay gol de Huracán ante Argentinos Juniors La victoria parcial del Globo beneficia a Boca y Rosario Central. ¡HURACÁN SE PUSO 1-0 ANTE ARGENTINOS! Oscar Cortés culminó una buena jugada del Globo y da la sorpresa en el Diego Armando Maradona. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/BF5pUZdObZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Ya se juegan los tres partidos en simultáneo Boca - Defensa, Argentinos - Huracán y Central - Estudiantes (RC) comenzaron a las 15:30.

Flores, al banco: la formación confirmada de Boca

La formación confirmada de Argentinos Juniors #AAAJ El once del Tifón https://t.co/NT52GgrNRq — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 7, 2026

La formación confirmada de Rosario Central ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE Así forma #RosarioCentral https://t.co/fq3dVSqXQY — Rosario Central (@RosarioCentral) November 7, 2026

El mensaje de Claudio Tapia antes de la definición Estamos en la previa de una tarde histórica para todo el fútbol argentino, en la que tres equipos llegan a la última fecha con posibilidades de consagrarse como Campeón de Liga y solo uno se quedará con el trofeo, que será entregado hoy mismo.A los simpatizantes que asistan a cada uno de los estadios, que disfruten de lo que, sin dudas, será un gran espectáculo deportivo.¡El mayor de los éxitos y que gane el mejor! — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 7, 2026

Boca llegó a La Bombonera #BOCA YA ESTÁ EN #LABOMBONERA.Hay un partido que GANAR.https://t.co/0c6DkNM4xz — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 7, 2026

Una baja de peso en Rosario Central El astro Ángel Di María no podrá disputar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, en la que definirá el campeonato de liga, por resentirse de una pubalgia. El extremo había vuelto a sentir dolor en la última fecha, en la que el “Canalla” se impuso a Sarmiento, y había pedido el cambio al comienzo de la segunda mitad.

Qué necesita cada equipo para ser campeón El escenario más sencillo para Boca es ganar. Una victoria lo llevaría a 63 puntos y prácticamente le aseguraría el primer puesto. Argentinos podría igualarlo si también gana, pero debería remontar una diferencia de gol de diez tantos. Si Boca empata, terminará con 61 unidades. En ese caso necesitará que Argentinos no gane y que Rosario Central tampoco consiga los tres puntos. Si pierde, todavía podría sostenerse arriba, pero dependerá de una derrota del Bicho y de que el Canalla no gane, además de la diferencia de gol. Argentinos Juniors depende primero de su resultado frente a Huracán. Si gana y Boca no lo hace, terminará como líder con 63 puntos. Si ambos vencen, la definición pasará a la diferencia de gol. El Bicho arranca diez tantos por debajo y necesita producir una goleada extraordinaria para superar al Xeneize. En caso de igualdad también en ese apartado, se utilizarán los goles a favor. Un empate puede alcanzarle si Boca pierde y Rosario Central no gana. En ese escenario, Argentinos llegaría a 61 puntos y quedaría por encima de ambos rivales. Rosario Central es el único de los tres que no depende exclusivamente de sí mismo. El equipo rosarino tiene 59 puntos y necesita vencer a Estudiantes de Río Cuarto para llegar a 62. Además, deberá esperar que Boca y Argentinos no ganen. Si los dos empatan o pierden y el Canalla consigue los tres puntos, terminará primero sin necesidad de revisar ninguna diferencia de gol.

Las probables formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Las probables formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.