Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen este sábado al Campeón de Liga en una jornada que tendrá tres partidos en simultáneo desde las 17:30. El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia, el Bicho será local de Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.
Central gana, Argentinos pierde y Boca empata: seguí la definición en vivo
Tres equipos llegan con chances al cierre del torneo y jugarán desde las 17:30 en simultáneo por el primer puesto.
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Gol de Rosario Central que lo pone primero en la tabla de posiciones
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Ya se juegan los tres partidos en simultáneo
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Las probables formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
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Las probables formaciones de Argentinos Juniors y Huracán
La pelea llega abierta, aunque Boca parte con ventaja. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comparte la punta con Argentinos, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades.
La diferencia de gol puede resultar decisiva. Boca llega con +22, Argentinos con +12 y Central con +16, por lo que el conjunto de La Ribera depende prácticamente de sí mismo: si gana en La Bombonera, quedará con enormes posibilidades de asegurar el primer puesto de la tabla anual.
Argentinos Juniors también puede llegar a 63 puntos y necesita ganar ante Huracán mientras sigue de cerca lo que ocurra con Boca. Rosario Central, en cambio, está obligado a conseguir los tres puntos y esperar que ninguno de los dos líderes gane para poder quedarse con el título.
La definición se disputará en simultáneo y cualquier gol puede modificar el escenario. En este live blog vas a poder seguir los resultados, cómo cambia la tabla en tiempo real y todas las novedades de una última fecha que determinará al nuevo campeón.
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