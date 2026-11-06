Boca quiere gritar campeón ante Defensa y Justicia: horario, formaciones y TV

El Xeneize buscará asegurar la cima de la tabla anual en La Bombonera, con el regreso de Tomás Aranda entre los convocados.

Boca recibirá este sábado a Defensa y Justicia , por la decimosexta fecha del Torneo Clausura , en busca de un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga .

El encuentro, que está programado para las 17:30 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando , más conocido como La Bombonera , y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium . El árbitro designado fue Sebastián Zunino , mientras que en el VAR estará Yamil Possi .

Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que tiene muy buenas posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga que se le entrega al primero de la tabla anual .

El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, lidera la tabla anual con 60 puntos junto con Argentinos Juniors, pero cuenta con una amplia diferencia de gol a su favor, por lo que prácticamente se aseguraría el título en caso de ganar este sábado.

Boca se encuentra ante una posibilidad histórica de quedarse con la cuádruple corona, ya que también es uno de los candidatos en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Sudamericana se encuentra en la final y en la Copa Argentina está en semifinales.

Defensa y Justicia, por su parte, atraviesa un gran momento y marcha cuarto en la Zona A con 28 puntos, con la posibilidad incluso de superar a Boca si le gana.

En lo que respecta a la tabla anual, los dirigidos por Julio Vaccari marchan undécimos y tienen serias posibilidades de clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

Tomás Aranda vuelve a concentrar después de casi tres meses

Una de las principales novedades de la convocatoria de Boca es el regreso de Tomás Aranda, quien vuelve a estar entre los concentrados después de recuperarse de una fractura de peroné que lo mantuvo alejado de la actividad durante casi tres meses.

En un principio, se esperaba que el juvenil pudiera volver recién durante la pretemporada de enero de 2027. Sin embargo, su evolución fue mejor de lo previsto, regresó a los entrenamientos grupales y ahora quedó a disposición de Arruabarrena para enfrentar al Halcón.

El propio Aranda celebró la noticia con un mensaje en sus redes sociales. “Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar”, escribió. También agradeció a quienes lo acompañaron durante la recuperación y cerró: “Con mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores”.

La convocatoria no garantiza que sume minutos, aunque abre la posibilidad de que integre el banco de suplentes. Su recuperación también representa una buena noticia pensando en la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.

Las posibles formaciones de Boca y Defensa y Justicia

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.