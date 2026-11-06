Independiente se metió en los playoffs del Clausura de milagro y San Lorenzo quedó eliminado

El Rojo venció 2-1 a Riestra con un gol agónico, mientras el Ciclón perdió 2-0 ante Platense y se despidió del torneo.

Independiente consiguió una clasificación dramática a los playoffs del Torneo Clausura al derrotar 2-1 a Deportivo Riestra en Avellaneda, mientras que San Lorenzo quedó eliminado después de caer 2-0 frente a Platense en el Nuevo Gasómetro .

La definición se resolvió prácticamente sobre el cierre. El Rojo necesitaba ganar para asegurarse un lugar entre los 16 mejores sin depender de otros resultados y comenzó encaminado gracias al gol de Mateo Pérez Curci , que abrió el marcador a los 10 minutos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Jadson Viera no logró ampliar la ventaja y terminó sufriendo hasta el final. Riestra creció durante el segundo tiempo y, a los 85 minutos, Alexander Díaz marcó el 1-1 que dejaba momentáneamente a Independiente afuera de los octavos de final.

El golpe duró apenas dos minutos. A los 87, Felipe Tempone aprovechó una rápida respuesta del Rojo y definió por encima de Ignacio Arce para establecer el 2-1 definitivo. El tanto desató el festejo en Avellaneda y confirmó la clasificación de Independiente.

TEMPONE METIÓ EL 2-1 TRAS EL SAQUE DEL MEDIOEl delantero del Rojo definió por arriba de Arce y volvió a adelantar a su equipo ante Riestra.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/8OZMJzURbt#LPFxTNTSports — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

San Lorenzo perdió y se despidió

En paralelo, San Lorenzo llegaba obligado a ganar frente a Platense para mantener sus posibilidades, pero nunca logró acomodarse al partido.

El Calamar golpeó a los 21 minutos mediante Víctor Cuesta, quien se impuso de cabeza después de una serie de rebotes dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó que no había posición adelantada ni infracción previa.

El panorama se complicó todavía más en el segundo tiempo. A los 51 minutos, Juan Gauto envió un centro preciso y Nicolás Retamar apareció por el segundo palo para convertir el 2-0.

San Lorenzo terminó además con diez jugadores por la expulsión de Guzmán Corujo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Gonzalo Lencina. La derrota dejó definitivamente al equipo afuera de la etapa eliminatoria.

Unión ganó, pero todavía debe esperar

La otra historia de la noche tuvo como protagonista a Unión, que derrotó 2-0 a Vélez en Santa Fe y conservó chances de avanzar.

Cristian Tarragona convirtió los dos goles del Tatengue. El primero llegó de penal, después de una infracción que derivó en la expulsión de Thiago Silvero a instancias del VAR, mientras que el segundo apareció antes de la media hora.

El resultado dejó a Unión con 21 puntos, igualado con Gimnasia de Mendoza, aunque con peor diferencia de gol. Por ese motivo, deberá esperar que el conjunto mendocino pierda el clásico ante Independiente Rivadavia para quedarse con el último boleto disponible.

La última fecha dejó así dos realidades completamente distintas. Independiente sobrevivió a una igualdad que durante apenas unos minutos lo dejaba eliminado y encontró una respuesta inmediata para avanzar. San Lorenzo, en cambio, no pudo reaccionar ante Platense y cerró su participación en el Clausura antes de los cruces decisivos.

Este sábado se define al campeón de la tabla anual

La actividad continuará este sábado con la definición del Campeón de Liga. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán desde las 17:30 ante Defensa y Justicia, Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente. El Xeneize y el Bicho llegan con 60 puntos, mientras que el Canalla tiene 59.