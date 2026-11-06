Las imágenes del regreso del Dibu Martínez a los entrenamientos con el Chelsea tras su operación de mandíbula.

Buenas noticias desde Londres . Emiliano Dibu Martínez volvió a entrenarse con Chelsea , utilizando una máscara protectora, y busca adelantar su regreso a la competencia tras la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. El arquero argentino pretende estar disponible para el partido ante Sunderland de este fin de semana y también integró la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre.

El arquero se reincorporó a los trabajos con el plantel dirigido por Xabi Alonso utilizando una protección facial, según se pudo ver a través de la cuenta oficial de Instagram del equipo. El futbolista de 34 años consultó con un especialista durante su recuperación para adaptar una máscara que le permita volver a entrenarse y reducir los riesgos ante un eventual impacto.

El arquero había sufrido una lesión en el triunfo de Chelsea por 2-0 ante Everton, a mediados de octubre, cuando salió a interceptar un centro aéreo y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El episodio ocurrió en el minuto 65 del encuentro disputado en Goodison Park. Tras el impacto, Martínez recibió asistencia médica y oxígeno en el campo durante más de ocho minutos. Luego fue retirado en camilla e inmovilizado. Los estudios posteriores determinaron que padecía una fractura de mandíbula, un cuadro que derivó en una intervención quirúrgica.

La recuperación del arquero avanzó más rápido de lo que contemplaban los primeros plazos. Los pronósticos médicos estimaban entre 40 y 60 días de inactividad, un período que lo habría dejado fuera de las canchas hasta diciembre. Sin embargo, Martínez retomó tareas físicas poco después de la cirugía. A los cuatro días de la operación, compartió imágenes de sus ejercicios en el gimnasio y en bicicleta fija. Ahora ya realiza trabajos de campo con el plantel de Chelsea.

La nueva vida del Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

La lesión obligó al arquero a modificar su rutina diaria. Todavía cumple una dieta líquida y basada en purés debido a las dificultades para masticar alimentos sólidos. Aun así, presionó para regresar a los entrenamientos antes de la fecha prevista inicialmente.

“Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada. En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé. La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza”, sintetizó sobre su última grave lesión con el club inglés.

La máscara protectora que utiliza fue diseñada para cubrir el área afectada. El dispositivo cuenta con una estructura de fibra de carbono, material que combina bajo peso y rigidez, además de almohadillas internas para amortiguar el contacto con el rostro. El protector se ajusta a la anatomía facial del jugador y busca limitar los movimientos en la zona intervenida. El entrenador del Chelsea fue consultado por la situación del arquero antes del encuentro ante Sunderland. “Existe la posibilidad”, señaló Alonso en declaraciones recogidas por el periódico DailyMail sobre una eventual vuelta antes del próximo parón internacional.

La decisión dependerá de la evolución del argentino y de la evaluación del cuerpo técnico. En caso de recibir el visto bueno, el entrenador deberá definir si mantiene a Penders, quien ocupó el arco en los dos partidos más recientes, o si restituye a Martínez en la titularidad. El arquero, por su parte, expresó en privado su intención de jugar el domingo contra Sunderland. También les había manifestado a sus compañeros que quiere representar a Argentina en la próxima ventana internacional.