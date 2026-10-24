El insólito gol en contra del reemplazante del Dibu Martínez en Chelsea: el argentino lo vio desde la tribuna

Mike Penders, el arquero belga que cubrió al lesionado Dibu, se metió un gol con el puño en la derrota ante Tottenham. Martínez sigue recuperándose de su fractura de maxilar.

El insólito gol en contra del reemplazante del Dibu Martínez en Chelsea

E miliano "Dibu" Martínez no pudo hacer nada más que observar desde la tribuna de Stamford Bridge cómo el arquero que lo reemplaza en el Chelsea cometía uno de los errores más insólitos de la jornada en la Premier League .

El belga Mike Penders , de 21 años, intentó despejar con el puño un córner ejecutado por Mateus Fernandes y desvió el balón hacia su propio arco a los 77 minutos del partido. El resultado final fue una derrota 2-0 ante Tottenham , que con esa victoria logró salir de la zona de descenso.

Las cámaras captaron al Dibu Martínez en las gradas con el rostro visiblemente hinchado, secuela de la fractura de maxilar que sufrió el 17 de octubre tras un choque de cabezas.

El arquero argentino campeón del mundo sigue en recuperación y su regreso al campo tomará varias semanas. El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, indicó que el jugador evoluciona de manera favorable, aunque no dio una fecha concreta de vuelta.

El partido también tuvo otro momento negativo para el conjunto londinense: la expulsión de Cole Palmer diez minutos antes del final, que dejó al equipo con diez jugadores.

"Palmer":

Porque fue expulsado en el partido de Chelsea ante Tottenham pic.twitter.com/Wayi2XBlFb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 24, 2026

Aprovechando la superioridad numérica, Mathys Tel selló el 2-0 a los 87 minutos con una jugada individual. Para Penders, la actuación fue un duro golpe en su primera prueba de fuego como titular en ausencia de una de las figuras del arco mundial.