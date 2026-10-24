Inter Miami vs New York Red Bulls: hora y cómo ver a Messi

El Inter Miami de Lionel Messi visita a New York Red Bulls por la MLS. La hora, formaciones y cómo ver en vivo el partido clave.

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para uno de sus últimos desafíos de la fase regular de la MLS . El equipo dirigido por Kily González visitará al New York Red Bulls este sábado a las 18:30 en el estadio Sports Illustrated, en un encuentro clave antes del inicio de los playoffs.

Las Garzas llegan al partido con una racha positiva de tres victorias consecutivas, la última ante Atlanta United por 3-1 con dos goles del astro argentino. Con 55 puntos en 30 partidos, Inter Miami se ubica segundo en la Conferencia Este y ya aseguró su pasaje a la etapa decisiva del torneo.

Por su parte, New York Red Bulls atraviesa un momento más complejo, con tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. El equipo se encuentra en la novena posición con 36 puntos y pelea por un lugar en el repechaje, necesitando sumar para mantenerse en la disputa. Su última presentación fue un tropiezo 2-0 ante Toronto FC.

Lionel Messi, figura estelar en el tramo final de la MLS

Lionel Messi se ha consolidado como la figura estelar de la liga, liderando la tabla de goleadores con 25 tantos en 27 partidos disputados. Además, acumula 15 asistencias, cifra que lo mantiene como el único futbolista en la historia de la MLS en alcanzar al menos 15 pases gol en tres temporadas consecutivas.

El equipo de Cristian "Kily" González se arma para afrontar el tramo final de la fase regular y llegar en óptimas condiciones a la defensa de su título de campeón en los playoffs. A pesar de no poder aspirar al Supporters' Shield, el foco está puesto en mantener el nivel competitivo.

New York Red Bulls busca revertir su racha en el torneo

Los Red Bulls, dirigidos por Michael Bradley, necesitan una victoria para mejorar su posición en la tabla y mantenerse en la lucha por el repechaje. A pesar de las recientes caídas, el equipo cuenta con jugadores como Julian Hall, de 18 años, quien suma 11 goles en la temporada.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey. El partido será transmitido en vivo por Apple TV a través del MLS Season Pass.