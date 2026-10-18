¿Una señal? La curiosa camiseta que se infiltró en una imagen familiar de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo compartió en Instagram un álbum de 13 fotografías que repasa distintos momentos de octubre junto a su familia. Entre las imágenes, una llamó especialmente la atención de los seguidores de Lionel Messi : Ciro, el menor de los tres hijos de la pareja, aparece sentado sobre su padre con la camiseta del Como 1907, el club italiano que dirige Cesc Fábregas y en el que juega el argentino Nico Paz .

La publicación llegó poco después de la victoria del conjunto lombardo por 3-1 frente a la Fiorentina, en un encuentro en el que el mediocampista surgido en el Real Madrid convirtió un gol y dio una asistencia . La aparición de la casaca despertó especulaciones entre los usuarios sobre un posible obsequio del DT del elenco , quien mantiene una relación cercana con el rosarino desde sus años compartidos en las divisiones formativas y el primer equipo del Barcelona.

El álbum también recuperó escenas vinculadas con la Selección Argentina y la despedida del futbolista del equipo nacional, durante el amistoso frente a Benín disputado el 6 de octubre en el estadio Monumental. En una de las fotografías, la empresaria abraza a Thiago mientras ambos observan el campo desde la tribuna. En otra, los tres hermanos posan junto a su padre con el buzo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre las postales de aquella jornada también aparece la influencer besando una figura de cartón con el rostro del campeón del mundo, en un gesto afectuoso durante el recorrido por las instalaciones vinculadas con el seleccionado. Las imágenes reflejaron distintos momentos de la familia durante una fecha especial para el 10, cuya trayectoria internacional se extendió durante más de dos décadas.

Cuáles fueron el resto de las fotos que posteó Antonela Roccuzzo

El resto de las fotografías se concentra en la vida cotidiana en Florida, donde el delantero continúa su carrera en el Inter Miami. Una de ellas muestra a uno de los chicos con la camiseta rosa del equipo estadounidense, durante un partido o entrenamiento al atardecer. También se observa una vista nocturna del Chase Stadium, tomada desde el estacionamiento después de un encuentro, además de una imagen del futbolista junto a uno de sus hijos bajo un toldo cercano a una cancha.

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La publicación incluyó, además, escenas familiares y detalles de la rutina diaria: una mesa con milanesas napolitanas, papas fritas y empanadas; uno de los menores envuelto en una toalla después de una jornada de pileta; y una selfie de Antonela dentro de un vehículo. La rosarina también mostró parte de su actividad física con una fotografía frente al espejo de un gimnasio, vestida con ropa deportiva y con mancuernas a sus espaldas.

El cierre del álbum estuvo dedicado a una salida a la playa, donde uno de los chicos corre hacia el mar con una tabla de bodyboard. En primer plano aparece una libreta con una ilustración asociada al signo zodiacal de Piscis. Roccuzzo acompañó las 13 imágenes con una breve leyenda: “Octubre”. Aunque la publicación reunió momentos familiares, deportivos y personales, la camiseta del Como se convirtió en uno de los detalles más comentados por sus seguidores.