Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi y generó polémica por su valor

La conductora tomó una de las casacas que el delantero usó en la Selección Argentina y le colocó un precio irrisorio.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras poner a la venta una camiseta que Mauro Icardi utilizó durante su paso por la Selección Argentina . La prenda apareció publicada en la tienda online de la empresaria por 20.000 pesos , pero el detalle que más llamó la atención fue el nombre elegido para identificarla: “Remera Original Exjugador”. La decisión generó comentarios en las redes sociales y fue analizada en el programa Intrusos, en medio del conflicto que mantiene la expareja.

La conductora de MasterChef Celebrity lleva tiempo utilizando su sitio web para desprenderse de prendas y objetos de su vestidor. En esta oportunidad, el artículo ofrecido corresponde a una camiseta con el número 9 y el apellido del delantero rosarino, quien disputó ocho partidos con el combinado nacional entre 2013 y 2018 y convirtió un gol. La publicación volvió a vincular la actividad comercial de la mediática con la disputa que sostiene con su exmarido.

La descripción del producto detalla que se trata de una casaca con las tradicionales franjas celestes y blancas, detalles negros y el número estampado tanto en el frente como en la espalda. Además, el catálogo invita a utilizarla para alentar al equipo nacional o incorporarla a una colección futbolera. Sin embargo, la referencia a Icardi como “exjugador” fue la que concentró las miradas, debido a la lectura que adquirió en el contexto de su enfrentamiento público.

El tema fue abordado en Intrusos, donde Adrián Pallares se sorprendió por la decisión de ofrecer una prenda que habría tenido un valor sentimental para el futbolista. “Wanda pone en venta un artículo que fue en su momento muy preciado para Mauro Icardi”, comentó el conductor. En el estudio también debatieron sobre el precio de la camiseta y especularon acerca de si la publicación podía esconder una nueva indirecta hacia el delantero.

La diferencia con el precio de la prenda de L-Gante

Marcela Tauro sumó otro elemento a la discusión al señalar que la empresaria también comercializa una remera vinculada con L-Gante. Según indicó la periodista, esa prenda tiene un valor de 180.000 pesos, considerablemente superior al de la camiseta del exdelantero de la Selección. La diferencia de precios alimentó los comentarios durante el programa y sumó otro ingrediente a la repercusión del catálogo digital.

La venta se produce en medio de una disputa que comenzó a tomar dimensión pública en octubre de 2021, tras el escándalo por la infidelidad del futbolista con María Eugenia “la China” Suárez en París. Desde entonces, los cruces entre ambos incluyeron mensajes en redes sociales, diferencias por la división de bienes y cuestiones relacionadas con la tenencia de las dos hijas que tienen en común, asuntos que también tuvieron derivaciones judiciales.