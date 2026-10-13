Los detalles del viaje relámpago de Mauro Icardi a Miami y lo que provocó el enojo de Wanda Nara.

El futbolista tuvo que viajar de urgencia a La Florida y hubo un detalle que hizo estallar de furia a la conductora .

Mauro Icardi viene de días muy movidos en su agenda personal. El futbolista estaba disfrutando de unos días con sus hijas cuando recibió un llamado inesperado que lo obligó a dejar el país.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show , esa comunicación tendría mucho que ver con su futuro laboral. "La persona que lo contactó es alguien muy importante del mundo del fútbol y lo citó a una reunión en Miami", detalló. Cuestión que hay un punto de esta historia que no le cayó del todo bien a Wanda Nara .

La panelista de Puro Show explicó que, debido a la velocidad con la que se dieron las cosas, tuvo que dar aviso inmediato a sus abogadas y dejar a sus hijas a cargo de un tercero. Recordemos que desde el fin de su contrato con el Galatasaray en junio de este año, Mauro Icardi está libre en busca de un nuevo club.

Esta reunión abriría la posibilidad de que el jugador pueda asegurarse un nuevo contrato y por eso, aceptó viajar de manera inmediata. Pampito fue quien sumó la información y ahondó en el nuevo conflicto que se avecina. "Me dicen que en ese momento, sólo había una de las dos nenas en su casa y que la persona que quedó a cargo de ella sería Silvia, la niñera que en su momento Wanda Nara había denunciado por presuntos malos tratos", explicó.

Pero el tema no habría quedado ahí: "Cuando Wanda se entera de esta situación, va con la policía a buscar a la niña y le tomaron los datos a la niñera en cuestión". Por el momento, no hubo ningún tipo de respuesta pública de Wanda Nara sobre esta cuestión.

Cuánto deberá pagar Wanda Nara tras perder el juicio de divorcio de Mauro Icardi

Luego de que el Tribunal de Milán dictara la sentencia y declarara disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, salieron a la luz los detalles del fallo que enterró las pretensiones económicas de la conductora de MasterChef Celebrity. En este marco, se reveló la suma millonaria que deberá pagar la modelo por el fallo en su contra.

Los detalles del fallo de la justicia italiana fueron revelados en DDM. Según contaron, tras perder el juicio de divorcio, Wanda Nara deberá pagar las costas del juicio, que ascenderían a apenas 5.200 euros, o sea, casi 9.000.000 de pesos argentinos.

Esta suma justifica los gastos que tuvieron en el proceso judicial, debido a que el perdedor es el que se tiene que encargar de afrontar los gastos. Además, la sentencia descartó que Mauro Icardi tenga que pagarle la compensación de 250 mil euros mensuales a Wanda Nara. De acuerdo con la explicación que brindó Icardi, el tribunal consideró que la modelo cuenta con ingresos y bienes suficientes para mantenerse por sus propios medios. En consecuencia, también habría rechazado el pedido de una pensión relacionada con el divorcio.