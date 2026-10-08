Cuánto deberá pagar Wanda Nara tras perder el juicio de divorcio de Mauro Icardi: la millonaria suma.

Luego de que el Tribunal de Milán dictara la sentencia y declarara disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara , salieron a la luz los detalles del fallo que enterró las pretensiones económicas de la conductora de MasterChef Celebrity. En este marco, se reveló la suma millonaria que deberá pagar la modelo por el fallo en su contra.

Los detalles del fallo de la justicia italiana fueron revelados en DDM. Según contaron, tras perder el juicio de divorcio, Wanda Nara deberá pagar las costas del juicio, que ascenderían a apenas 5.200 euros, o sea, casi 9.000.000 de pesos argentinos.

Esta suma justifica los gastos que tuvieron en el proceso judicial, debido a que el perdedor es el que se tiene que encargar de afrontar los gastos. Además, la sentencia descartó que Mauro Icardi tenga que pagarle la compensación de 250 mil euros mensuales a Wanda Nara .

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, escribió el futbolista al publicar el documento. Más adelante, celebró la decisión y aseguró: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Finalmente, cerró con una frase breve: “Hay motivos para brindar”, acompañada por emojis de copas.

De acuerdo con la explicación que brindó Icardi, el tribunal consideró que Wanda Nara cuenta con ingresos y bienes suficientes para mantenerse por sus propios medios. En consecuencia, también habría rechazado el pedido de una pensión relacionada con el divorcio.

Revelaron cómo hizo Wanda Nara para bajar los 10 kilos que aumentó para su película

La película protagonizada por Wanda Nara está cada vez más cerca de llegar a los cines y, mientras crece la expectativa por su estreno, comenzaron a conocerse algunos detalles del detrás de escena. Las primeras funciones destinadas a la prensa ya se realizaron y los comentarios sobre el trabajo de la mediática no tardaron en aparecer.

En ese contexto, Mariano de la Canal, histórico fan de Wanda y panelista invitado de LAM bajo el apodo de “suricata”, reveló el esfuerzo que realizó la empresaria para ponerse en la piel de Lucía. Según contó, el personaje implicó una importante transformación física. Todo había comenzado cuando Wanda respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y contó que había aumentado 10 kilos especialmente para interpretar su papel. “Me preparé mucho”, escribió junto a una fotografía del making off de la película.

Laura Ubfal contó que había asistido a una de las funciones de prensa. A partir de allí, Mariano de la Canal recordó el sacrificio que, según su relato, realizó la protagonista para afrontar el desafío actoral: “Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos”, explicó el fan de Wanda.

De acuerdo con lo que explicó De la Canal, la modificación corporal estuvo relacionada con las características del personaje que debía interpretar Wanda: “Lo hizo, dijo ella, para hacer un papel como de mamá”, señaló. Por su parte, Ubfal se refirió al aspecto visual que tendrá la protagonista en la producción. “Tiene que ver con que tiene que dar, viste, una señora de 40 años. Es muy lindo el vestuario, está muy bien, lo que está lookeada”, reveló la periodista. La frase generó cuestionamientos en torno al supuesto estereotipo físico asociado a las mujeres de 40 años, en medio de la conversación sobre la transformación que atravesó Wanda para la película.