Martín Migueles rompió el silencio tras el escándalo con Mauro Icardi: "Soy importante"

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial tras el episodio ocurrido el fin de semana en la casa del futbolista. En medio de las denuncias cruzadas, también quedó involucrado Martín Migueles , actual pareja de la empresaria, luego de que se difundiera un video en el que aparece amenazando al delantero.

A raíz de esas imágenes, el jugador presentó una demanda contra el empresario y pidió que se dictara una medida perimetral para impedir que se acercara a sus hijas. Sin embargo, la Justicia rechazó ese planteo y la resolución se conoció durante la tarde del jueves . La noticia fue comentada por Naira Vecchio en Los profesionales de siempre.

En el programa, la periodista contó que se comunicó con Migueles y compartió la versión que él le transmitió sobre el episodio. Según su relato, estaba sentado en el pasto junto a una de las menores cuando apareció la China Suárez y se sumó a la conversación . La actriz habría mencionado que la hija mayor había mentido y que ya se lo había contado a Fernanda Mattera.

La versión de Martín Migueles sobre el conflicto

Vecchio reprodujo el mensaje que recibió del empresario: "Yo estaba sentado en el pasto con la menor, hablando, y sale la China Suárez. Se sienta al lado nuestro y empieza a hablar que la mayor había mentido, y que ya le había contado a Fernanda Mattera que había mentido".

En ese mismo descargo, la pareja de Wanda aseguró que siempre estuvo dispuesto a colaborar para resolver las diferencias entre las partes. También afirmó que Icardi lo autorizaba a retirar a las chicas y que ambos utilizaban su teléfono para comunicarse con ellas. "Yo le dije que estaba a disposición para solucionar", expresó, según la reconstrucción de la panelista.

#LosProfesionalesConFlor | Negaron la perimetral solicitada por Icardi contra Migueles



"Soy importante para las nenas y ellas para mi", reveló la pareja de Wanda ante la acusación



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Luego, completó su explicación con una referencia al vínculo que mantenía con el delantero y sus hijas: "Siempre fui yo al que Mauro habilitaba para que busque a las chicas. Hablaban desde mi teléfono Mauro con las nenas". Sobre el final de ese mensaje, Migueles consideró que la situación había sido provocada para generar un enfrentamiento: "Pero la hicieron bien… buscaron roña y nosotros caímos".

De todos modos, su principal preocupación estaría relacionada con la posibilidad de que una restricción judicial le impida mantener el contacto con las menores. Por eso, al referirse al pedido de Icardi, remarcó la importancia que, según sostiene, tiene en la vida de las chicas. "Lo que no quiero es que me den una perimetral con las nenas. Créeme que soy importante para ellas y ellas para mí", manifestó.

El enojo de Martín Migueles con Mauro Icardi

Por último, Migueles planteó que, si el futbolista considera que existe algún riesgo para su integridad, podría solicitar una medida de protección dirigida directamente hacia él. "De última, si tiene miedo, que pida una perimetral para él y que le den un botón antipático", fue la frase que transmitió Vecchio. Así, el empresario respondió al revés judicial que sufrió Icardi en su intento de obtener una restricción en su contra.