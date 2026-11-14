Santiago del Moro ya tendría a su primera figura para "Bailando con las Estrellas": Quién es

Se conoció el nombre de la artista que podría sumarse al nuevo reality de Telefe , conducido por Santiago del Moro, en 2027.

La televisión argentina comienza a palpitar uno de los regresos más esperados del entretenimiento y, aunque todavía faltan varios meses para su estreno, ya empiezan a conocerse algunos detalles. La llegada de un nuevo formato de baile a la pantalla de Telefe , con Santiago del Moro a la cabeza , despertó comparaciones, expectativas y especulaciones sobre las figuras que podrían formar parte de la competencia.

Días atrás se confirmó que el conductor estará al frente de Bailando con las estrellas , la adaptación del formato internacional Dancing with the Stars que desembarcará en 2027. El anuncio generó un inmediato debate por las similitudes con Bailando por un sueño , el histórico certamen conducido por Marcelo Tinelli .

En medio de las repercusiones, Ángel de Brito sorprendió al revelar quién es la primera artista que recibió una propuesta para participar del nuevo programa de Telefe. Antes de dar a conocer su identidad, el periodista compartió algunas pistas sobre la personalidad elegida y su trayectoria artística. “Es una figura con cartel, es mujer” , comenzó diciendo a modo de enigmático.

Luego, sumó otros datos para orientar a sus compañeros: “Participó en un reality también… no es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música”. Finalmente, el conductor terminó con el misterio y confirmó: “La primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui ”. De esta manera, la cantante aparece como uno de los primeros nombres vinculados al certamen, aunque todavía no se conocen oficialmente otros integrantes de la posible lista de participantes.

Wanda Nara también suena para el Bailando de Telefe

Mientras comienzan a circular los primeros nombres, otra de las figuras que genera comentarios es Wanda Nara. Su posible participación despertó interés, especialmente porque ya tuvo experiencia en este tipo de competencias y logró consagrarse ganadora del certamen en Italia. Por el momento, no trascendieron confirmaciones sobre su incorporación ni sobre el resto de las celebridades que podrían integrar la competencia.

Santiago del Moro habló de las comparaciones con Marcelo Tinelli

Por su parte, Santiago del Moro decidió referirse a la repercusión que tuvo el anuncio de su llegada a Bailando con las estrellas. Durante su participación en El Club del Moro, el ciclo que conduce por La 100, reconoció el revuelo que se generó y pidió tranquilidad hasta conocer más detalles: “Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión”.

Además, se refirió directamente a las comparaciones con el histórico programa de Marcelo Tinelli y dejó en claro cuál será su postura frente al nuevo desafío: “La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste”.

En esa misma línea, destacó la trayectoria del conductor y su influencia en la televisión argentina: “A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar”. “Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno”, insistió Del Moro, quien también habló de sus propias expectativas profesionales.

El proyecto de Santiago del Moro que busca integrar televisión, streaming y redes

Más allá de las figuras que podrían participar, el conductor adelantó algunos de los objetivos que tiene para esta nueva etapa en Telefe. Según explicó, el formato también representa una oportunidad para recuperar un proyecto personal que tuvo buenos resultados: “Yo solamente soy una persona que ama su trabajo y que le encanta lo que hace. Les cuento la verdad, con este formato vamos a buscar que se me dé la posibilidad de volver a hacer La Cumbre, que fue un éxito que no esperábamos”.

Por último, Del Moro hizo referencia a la estrategia multiplataforma que están preparando para el ciclo y a la intención de conectar distintos espacios de consumo audiovisual: “Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho”, reveló.