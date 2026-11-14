Cómo será "Todo sigue igual": El proyecto que Toto Kirzner y Roberto Moldavsky inician en El Trece

La dupla de Toto Kirzner y Roberto Moldavsky debutará este sábado con un ciclo que combinará humor, actualidad, entrevistas y música en vivo.

Toto Kirzner y Roberto Moldavsky se preparan para asumir un nuevo desafío en la televisión argentina con una propuesta que buscará recuperar el espíritu de los sábados por la noche. A pocas horas de su estreno, los conductores compartieron detalles del proyecto, hablaron sobre su vínculo y anticiparon qué podrán encontrar los espectadores en la pantalla.

El programa llegará este sábado a las 21:30 por eltrece y tendrá como protagonistas a dos figuras de distintas generaciones que encontraron en sus diferencias un punto a favor para construir una propuesta conjunta.

El formato combinará distintos contenidos para ofrecer una noche de entretenimiento. Entre sus principales atractivos habrá monólogos, noticias, sketches, entrevistas e intervenciones musicales de La Valentín Gómez, la banda encargada de ponerle música en vivo a cada emisión. La idea también será aprovechar el contraste generacional entre sus conductores, que tienen 36 años de diferencia, para encontrar situaciones humorísticas en sus distintas miradas sobre la actualidad y la vida cotidiana.

Sin embargo, lejos de considerar que esa distancia puede representar un obstáculo, Moldavsky destacó el valor de trabajar con alguien de otra generación: “Resulta que eso nos suma. No nos complica, al contrario, nos viene bien”. Toto, por su parte, explicó que comparten intereses culturales y musicales que facilitaron el acercamiento: “Hay algo que nos une. Tenemos en común muchos consumos musicales, hasta de entretenimiento cultural, que yo consumí por gusto y por investigar”, dijo.

La química entre los conductores y cómo nació el proyecto

Durante la charla, Kirzner recordó que ya conocía a Roberto por su amistad con Eial Moldavsky, por lo que el vínculo previo ayudó a que el trabajo compartido fluyera naturalmente. “Ahora trabajando nos dimos cuenta de que tenemos química y nos llevamos increíble”, aseguró el hijo de Araceli González.

Moldavsky también contó cómo se fue construyendo la relación profesional. Si bien ya tenía un vínculo con Adrián Suar, todavía no había compartido demasiado tiempo con Toto. Al conocer la propuesta, valoró la decisión de reunirlos: “A los que se les ocurrió estuvieron bastante bien acertados”, expresó.

El programa atravesó distintos cambios durante su preparación, hasta encontrar una identidad propia. Según explicó Kirzner, la impronta de ambos terminó definiendo el rumbo del ciclo: “Lo venimos laburando hace meses. En un momento viraba para un lado, y después nuestra impronta natural hizo que vaya para otro, como que nos fuimos ubicando”, detalló.

Incluso, el joven se permitió bromear sobre el origen de la propuesta: “Estamos muy contentos. La propuesta llegó por la productora Kapow. Nosotros queríamos hacer un documental de ballenas, pero nos bocharon”. Y agregó: “Va a tener humor, sketch y noticias también”.

Araceli González será una de las invitadas del debut

Uno de los momentos destacados de la primera emisión tendrá como protagonista a Araceli González, quien participará de una entrevista junto a los dos conductores. Para Toto será una experiencia diferente a la que ya había tenido con su madre en streaming, ya que esta vez compartirán otro contexto y una dinámica propia de la televisión.

“No es lo mismo acá, que los dos tenemos otro rol. Además, estamos en televisión”, explicó. Además, adelantó que tiene una confesión para hacerle durante el programa: “Tengo una confesión hacia González al aire. Lo van a poder ver el sábado. Es fuertísimo”. Moldavsky también recordó algunos detalles de la grabación y destacó la preocupación de la actriz por el bienestar de su hijo: “Estaba tan preocupada que le decía a Toto: ‘¿Estás bien de la voz? ¿Comiste hoy?’ Ella es una estrella de la tele, es una genia en todo, pero por momentos la ves que sufre".

Roberto Moldavsky habló sobre la posibilidad de entrevistar a sus hijos

Otro de los temas que apareció durante la conversación con TN Show fue la posibilidad de sumar a Galia y Eial Moldavsky como invitados del ciclo. Consultado sobre si le gustaría tenerlos frente a las cámaras, Roberto respondió con su habitual sentido del humor y dejó en claro que no tendría inconvenientes en entrevistarlos: “Sabés que sí, me gustaría entrevistarlos, saber qué onda, hacerles preguntas incisivas sobre su formación, su familia, su padre fundamentalmente”.

De esta manera, Toto Kirzner y Roberto Moldavsky ultiman los detalles de Todo sigue igual, una apuesta de eltrece que buscará combinar actualidad, humor y entretenimiento, con la complicidad de dos conductores que encontraron en sus diferencias una oportunidad para construir una identidad compartida.