Ángel de Brito reveló quién será la primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro: "Quiere hacerlo".

El Bailando con las Estrellas que conducirá Santiago del Moro a través de la pantalla de Telefe comienza a tomar forma. Ahora, ya apareció el primer nombre que podría sumarse a la competencia. Este jueves, en LAM Ángel de Brito sorprendió a las angelitas al revelar quién sería la primera figura convocada para el certamen.

"Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe", anunció el conductor, antes de comenzar a dar algunas pistas sobre la identidad de la artista que habría recibido la propuesta.

Según detalló, se trata de una mujer con trayectoria y reconocimiento en el mundo del espectáculo. "Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer"; "No hace teatro"; "Participó en un reality también"; "No es de GH"; "Es carismática"; "Es cantante, le fue bien en la música", enumeró Ángel De Brito, mientras las panelistas intentaban descubrir de quién se trataba. Finalmente, el periodista terminó con el misterio y reveló el nombre de la primera convocada para el nuevo desafío de Telefe. "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", confirmó.

El nuevo certamen de baile será una de las apuestas de Telefe para 2027 y tendrá a Santiago del Moro al frente. El conductor ya confirmó que se trata de la adaptación argentina del formato internacional Dancing with the Stars, creado por la BBC, en el que distintas celebridades compiten en la pista junto a bailarines profesionales.

La propuesta llegará antes de una nueva edición de Gran Hermano y, según adelantó el propio Del Moro, buscarán participantes que tengan condiciones para bailar y estén a la altura de una competencia de estas características. De todas maneras, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. Por el momento, no hay una fecha de estreno confirmada ni se definieron los integrantes del jurado o la lista oficial de participantes. En ese contexto, la revelación de Ángel de Brito sobre La Joaqui representa uno de los primeros nombres que comienzan a sonar para integrar el ciclo.

La chicana de Marcelo Tinelli al enterarse de que Santiago del Moro conducirá el "Bailando con las Estrellas"

Este martes se dio a conocer que Santiago del Moro, conductor estrella de Telefe, está preparando un nuevo ciclo para debutar en el canal de las pelotas en 2027 y que despertó polémica debido a que se trata de Bailando con las Estrellas, la versión inglesa del certamen, y Marcelo Tinelli recurrió a la ironía para referirse a su colega. Un movilero de SQP encontró al histórico conductor del Bailando por un Sueño en la presentación de la tercera temporada de LOL Argentina y le preguntó si estaría dispuesto a volver con el reality para competirle a Del Moro.

“Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele. Así que cuando vi que lo estaba preparando en Telefe con otro formato… Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, reveló Marcelo Tinelli, que este año vio frustrado su regreso a la TV para festejar los 20 años de su ciclo. “Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming. Si lo hace bien, para mí es un formato espectacular. Más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, así que habrá dos certámenes de baile”, advirtió el reconocido conductor.

“¿Y qué te parece esto de que agarren la idea de un formato que hiciste tanto tiempo y se haga en otro canal?”, quiso saber el cronista. “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones”, dijo Marcelo, que recordó cuando Susana Giménez le dijo a él que tenía un programa igual al de ella y rebautizó su productora de ese entonces como “Ideas de Su”.

Sin embargo, la confesión de Marcelo llegó cuando le preguntaron si aceptaría ponerse al frente del Bailando con las Estrellas en lugar de su versión, más mediática. “Sí, me encantaría, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe. Me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”, cerró Tinelli.