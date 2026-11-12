Marixa Balli recordó su salida de LAM y deschavó algunas internas del programa de Ángel de Brito.

Desde que dejó LAM , la panelista Marixa Balli comenzó a trabajar en el programa de Vero Lozano en Telefe . Sin embargo, su salida del ciclo de Ángel de Brito estuvo rodeada de polémicas y versiones vinculadas específicamente con Yanina Latorre.

En una entrevista con Marta Fort para Blender, Marixa recordó su decisión y habló sobre el vínculo que tenía con el conductor y el motivo por el que finalmente decidió alejarse del programa.

"Uy, qué tema mi salida de LAM. Yo estaba muy bien, es un programa que amo, a Ángel lo adoro, somos muy amigos y tenemos buena química, con solo vernos sabemos lo que está pensando el otro", comenzó relatando Marixa Balli .

En la misma línea, Balli reconoció que hubo situaciones que comenzaron a incomodarla y que influyeron en su decisión: "Pero pasaron cosas que no me sentí cómoda, hubo varias internas. Empezaron a decir cosas que no eran reales y eso me molestó". En ese sentido, Marixa volvió a aclarar una de las versiones que circularon sobre su salida y negó que su intención fuera ocupar un lugar de conducción dentro del ciclo.

"Quisieron instalar que yo solo quería conducir y no fue así. Si hubiese pasado, me habría hecho cargo, pero no pasó", aseguró. Finalmente, Marixa Balli, la actual panelista encargada de cubir el backstage de MasterChef Celebrity, destacó la dinámica que tenía el programa. "Es un programa que tiene una química y una adrenalina muy linda, es muy divertido, pero en cuanto empecé a sentir que estaba incómoda, di un paso al costado", concluyó.

La picante chicana de Marixa Balli a Marcela Baños por el conflicto en Pasión de Sábado

La histórica tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños volvió a quedar en el centro de la escena justo antes del debut de la Cachaca como reemplazante de su colega en Pasión de Sábado. Baños se tomó unos días de vacaciones y la producción eligió a la panelista para ocupar su lugar, una decisión que inevitablemente volvió a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre ambas.

Lejos de querer alimentar la polémica, la empresaria se mostró molesta cuando un cronista de Desayuno Americano volvió a consultarle por las diferencias con su colega. “¡Dejende de joder con eso! Qué ganas de joderle las vacaciones a Marcela Baños, la van a traumar”, disparó la artista. Sin embargo, cuando le recordaron los dichos de su colega, respondió con una frase que podría generar nuevas repercusiones.

“Ella dice que la ninguneaba porque marcaba que fue mi primera bailarina, algo que para mi es un honor. Es como cuando Daniel Casanolvo recuerda que fui su primera vendedora... me encanta porque muestra el crecimiento de una. Me parece que Marcela se minimiza sola”, sostuvo Balli. La Cachaca también fue consultada sobre si había mantenido algún contacto con Baños luego de que se conociera su reemplazo en el programa. “Me preguntan si la llamé... no. ¿Qué le voy a decir? ¿Gracias por irte de vacaciones? Por favor... no siento que deba agradecerle nada”, respondió con ironía. La declaración volvió a marcar la distancia que existe actualmente entre las dos conductoras.

En cuanto a las versiones que indicaban que Marixa llegaba a Pasión de Sábado con intención de quedarse definitivamente con el puesto, la artista intentó despejar cualquier especulación. “Yo quiero hacer dos buenos programas, divertirme y dar lo mejor de mi en esto. Es lo que busco siempre”, explicó. Y agregó: “Lo hice muchos años, pasó un tiempo y está buenísimo que otro canal piense en mi para un remplazo pero nada más”.