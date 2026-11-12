Se filtró el insulto de la China Suárez a Wanda Nara en medio del escándalo: ¡se la agarró con su película!

En una noche cargada de confesiones y revelaciones, Nora Colosimo , madre de Wanda Nara , no esquivó ninguna pregunta en LAM . Entre charlas sobre la relación de su hija con Martín Migueles , confirmó el fuerte cruce entre la modelo y la China Suárez durante el último conflicto en “la casa de los sueños”

La tensión entre Wanda y la China quedó expuesta cuando Ángel de Brito le consultó a Nora si era cierto que la actriz había insultado el trabajo de su hija. “Sí, eso lo dijo Wanda”, respondió Colosimo, dejando en claro que el comentario de la China fue directo: “tu película es una mierd...”.

Ángel de Brito fue al fondo de la cuestión y preguntó si Martín Migueles le había contado qué habló con la China Suárez . Nora Colosimo confirmó que sí sin dar detalles y cuando le consultaron si hubo insultos entre ellos, la madre de Wanda Nara fue contundente al respecto: “No”.

Antes de la intervención de Migueles, Wanda le habría dicho a Eugenia “cerrá el ort..., sos una negra de m...”, según informó el panelista del programa, Pepe Ochoa, y fue entonces cuando la China habría respondido con el insulto sobre su película. En el ida y vuelta, el conductor de LAM quiso saber cómo sigue la relación entre Wanda y Migueles. Nora fue contundente: “Sí, están súper bien”. Además, contó que Migueles es “como un integrante más” de la familia y que comparte asados con la modelo y conductora.

Barby y Nazarena preguntaron si Migueles le había dado alguna cartera o presente, y Nora dijo: “No, nada”. Sobre la convivencia, Pilar Smith consultó si vivían juntos y Nora explicó: “Están muchísimo juntos, sí, comparten”.

¿Qué le propuso Wanda Nara a Nazareno Casero?

Nazareno Casero vivió una de sus noches más complicadas en MasterChef Celebrity. La consigna consistía en elaborar una torta Rogel, pero los problemas durante la preparación hicieron que el participante perdiera las esperanzas de llegar a la entrega. Su actitud llamó la atención de Wanda Nara, quien se acercó a su estación para conocer qué estaba pasando y terminó protagonizando un intercambio inesperado con él.

Cuando la conductora llegó a su mesada, encontró al actor demasiado tranquilo para la cantidad de trabajo que todavía tenía pendiente. Lejos de mostrar preocupación, Casero parecía haber aceptado que no conseguiría completar el desafío: “No, ya está. Si las cosas se te van de las manos es preferible ir tranquilo, si total ya está”, le contestó a Wanda cuando ella le hizo notar que todavía tenía mucho por resolver.

“¿Querés un minuto conmigo, Nazareno?”, le preguntó Wanda, mientras intentaba acercarse para ayudarlo con la elaboración. Aunque Casero interpretó inicialmente la invitación por otro lado y llevó la conversación hacia un terreno diferente, la intención de la conductora era darle una oportunidad para recuperar parte del tiempo perdido. La situación, sin embargo, era bastante más complicada de lo que imaginaba: “Pero no tenés nada, nene, en el horno”, le advirtió cuando comprobó el estado de la preparación. Wanda intentó colaborar colocando las capas en el horno, pero descubrió que el actor ni siquiera las tenía listas.

Frente a ese panorama, Casero volvió a demostrar que ya había perdido las esperanzas de revertir el resultado: “No, ya está. Prefiero perder este tiempo charlando con vos”, le respondió, priorizando la conversación con la conductora antes que los últimos minutos de cocina.