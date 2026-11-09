Grego Rossello confesó si intentaría conquistar o no a Wanda Nara: el obsequio especial que le dio

El influencer participó del programa PH, Podemos Hablar y reveló detalles sobre el interés que tiene por la conductora. Las particulares frases y anécdotas.

Grego Rosello estuvo presente en el programa PH, Podemos Hablar, que hace algunos días quedó en el centro de la polémica por el cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa , quien puso en discusión una campaña solidaria que encabezó el influencer. Este sábado Grego fue uno de los protagonistas en ese formato que conduce Andy Kusnetzoff con una revelación que repercutió en las redes sociales.

En el centro del estudio, el conductor preguntó a los invitados: “Avancen al punto de encuentro los que se sintieron un tanto perdedores en el amor o los que tuvieron fracasos amorosos”. Ante eso, el influencer avanzó y soltó frases inesperadas para la conductora y empresaria Wanda Nara.

Ante esa pregunta, Grego dio un paso adelante y confesó: “A mí me ven todos los días perdiendo con Wanda en MasterChef ”. Luego, al dejar en evidencia sus distintos intentos, apartó esta situación de algo serio debido al vínculo amoroso que tiene la empresaria: “Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe”,

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre cuál sería su accionar si estuviera soltera, sostuvo: "Voy como loco”. A su vez, contó cuando avanzó regalándole flores: “Fue cuando ella estaba soltera, para agradecerle que había venido a mi programa, y un perfume”.

“Le avisé cuando estaba abajo y me mandó por servicio, en el Chateau. La de los proveedores. Y la de seguridad me ubicó y me dijo: ‘¡Grego!, ¿te mandaron por acá?’”, dijo y luego cerró: “Me hizo medio un chiste (la de seguridad): ‘¿Tenías ganas de subir?’. Y le dije no sé, me dijeron que lo deje acá”.